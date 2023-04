Rosyjska armia wywozi sprzęt z Krymu. "Baza jest opróżniana do zera"

Pierwsze zdjęcie, na którym widać wiele rosyjskiego sprzętu wojskowego, zostało wykonane 11 lutego. Na drugiej fotografii wykonanej 16 marca dokładnie na tym samym placu widnieje znacznie mniej sprzętu.

"Rosja wywozi uszkodzony sprzęt wojskowy z północnej części Krymu. Do tej pory znajdowały się tam dziesiątki uszkodzonych, zepsutych lub zniszczonych pojazdów. Obecnie baza wydaje się, że jest opróżniana do zera" - skomentował we wpisie na Twitterze Artur Micek - ekspert ds. wojskowości.

Zdaniem Micka rosyjska strategia podyktowana jest potencjalnym sukcesem ukraińskiej ofensywy na Zaporożu. W jego ocenie, gdyby Ukrainie udałoby się przeprowadzić skuteczne odbicie okupowanych terytoriów i zmienić bieg linii frontu, teren składowiska znalazłby się w zasięgu artylerii broniącej się armii.

Tymczasem, jak wynika ze zdjęć satelitarnych, Rosjanie budują fortyfikacje. Powstały one m.in. w miejscowościach Miedwiediwka, Witino, Maslowe oraz mieście Armiańsk. Zdaniem analityków władze okupacyjne przygotowują się w ten sposób do ukraińskiej kontrofensywy. Jednocześnie okupanci tworzą też specjalne oddziały.

Rosja w pośpiechu tworzy specjalne oddziały. Błyskawiczne szkolenia

Armia rosyjska w pośpiechu tworzy wyspecjalizowane oddziały w najważniejszych formacjach zaangażowanych w walki uliczne w miastach, a także działających w warunkach trudnych geograficznie, również w celu przejmowania obiektów strategicznych. Składają się z rezerwistów i mają wzmocnić słabnącą skuteczność bojową - podaje w piątek amerykański Instytut Badań nad Wojną (ISW).

Oddziały mają składać się ze 100 ludzi, z tego każdy ma cztery 10-osobowe grupy szturmowe, cztery 10-osobowe grupy wsparcia ogniowego, ośmioosobową grupę zwiadowczą i dwóch dowódców. Pięcioosobową grupę tworzą saperzy, trzy osoby to zespół ewakuacji medycznej, a dwóch wojskowych odpowiedzialnych jest za obsługę wspomagających ją maszyn bezzałogowych.

Członkowie tych kompanii przechodzą szkolenie trwające 10-15 dni, co - jak podkreśla ISW - jest krótkim terminem nawet w przypadku tych rezerwistów, którzy mają już jakiekolwiek doświadczenie.

Wojna w Ukrainie. Sytuacja na froncie

Około 40 szturmów Rosjan odparli zeszłej doby ukraińscy obrońcy. Walki trwają na wschodnim odcinku frontu - w Bachmucie, Awdijiwce i na linii Swatowe Kreminna. Na południu kraju Rosjanie ostrzeliwują obiekty cywilne m.in. w obwodzie chersońskim i miasto Chersoń.

Według ukraińskiego sztabu generalnego w Bachmucie ostatniej doby odparto 14 szturmów. Trwają tam walki uliczne niemal o każdy budynek. Rosjanie próbują otoczyć ukraińskich obrońców.

Jak podkreśla ukraiński dziennikarz Jurij Butusow, w Bachmucie Ukraińcy bronią się w tych warunkach, w których Rosjanie już by się poddali, albo uciekli. - Nasi obrońcy prezentują tam wysoką motywację i umiejętności - dodaje. Jak ocenia - zaciekła obrona miasta powinna powodować, że Rosjanie wyczerpią tam swoje siły, co może pozwolić na przygotowanie ukraińskiej kontrofensywy na innych kierunkach.

Rosjanie ostrzeliwują w piątek ukraińskie obiekty cywilne m.in. na południu kraju. Jak zaznacza rzecznik zgrupowania wojsk "Południe" ukraińskiej armii kpt. Natalia Humeniuk - agresorzy coraz częściej używają kierowanych bomb. Jak wyjaśnia, ich zasięg od miejsca wystrzelenia z samolotu to kilkadziesiąt kilometrów. Bomby te powodują duże zniszczenia. Niosą ładunki wybuchowe o dużej sile rażenia. W czwartek Rosjanie jedynie obwód chersoński ostrzelali 46 razy. Rannych tam zostało kilkunastu cywilów.