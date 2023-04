Emocjonalne pożegnanie Jacindy Ardern. "Jestem płaczką i przytulasem. To dla mnie naturalne"

W styczniu w trakcie konferencji prasowej w Auckland nowozelandzka premier poinformowała, że podaje się do dymisji. Jako powód podała wypalenie. Mówiła, że latem usiłowała "naładować baterie", ale nie udało się. - Dlatego dzisiaj ogłaszam, że nie będę już ubiegać się o reelekcję. Swoją kadencję premiera zakończę nie później niż 7 lutego - mówiła. Jacinda Ardern wygłosiła w środę 5 kwietnia (w nocy naszego czasu) pożegnalne przemówienie w parlamencie Nowej Zelandii. Jej słowa błyskawicznie obiegły światowe media.

Nie potrafię określić, co będzie definiowało mój czas w polityce. Mam nadzieję, że pokazałam, że można być niepokorną, wrażliwą, miłą i mieć serce wyciągnięte na dłoni. Możesz być matką lub nie, mormonką lub nie, kujonem, płaczkiem, przytulasem – możesz być kim zechcesz. I możesz przewodzić. Tak jak ja

- mówiła trzęsącym się głosem, z trudem powstrzymując łzy.

Premierka nawiązała też do swojego macierzyństwa. Wspomniała, że kiedy miała 37 lat, powiedziano jej, że istnieje szereg problemów, które sprawiły, że nie może zajść w ciążę. Stres był prawdopodobnie jednym z nich. - Niedługo po tym, jak stanęłam na czele Partii Pracy, doświadczyłam nieudanej procedury in vitro. Myślałam, że nie będę matką. Zamiast się tym zadręczać, prowadziłam kampanię wyborczą. Dość dobrze udało mi się odwrócić myślenie o macierzyństwie. Wyobraźcie sobie moje zdziwienie, gdy kilka miesięcy później odkryłam, że jestem w ciąży - relacjonowała.

- Mam świadomość, że byłam najlepszą matką, jaką mogłam być w tym okresie - dodała.

Ardern mówiła także o systemowym wsparciu dzieci. - Stworzyliśmy ustawę o ograniczeniu ubóstwa dzieci w pierwszych 100 dniach urzędowania. W 2017 r., kiedy po raz pierwszy utworzyliśmy rząd, prawie jedno na pięcioro dzieci żyło w ubóstwie. Teraz większość danych pokazuje, że ubóstwo dzieci w Nowej Zelandii się zmniejszyło - podkreślała.

Poprosiła również swoich następców, by wyłączyli politykę ze zmian klimatycznych.

Ardern: Jestem płaczką i przytulasem. To dla mnie naturalne

Jacinda Ardern mówiła także o zamachach z 15 marca 2019 r. na meczety w Christchurch, w których zginęło 51 osób.

W marcu 2019 roku uzbrojeni mężczyźni zaatakowali dwa meczety w miejscowości Christchurch w Nowej Zelandii. Napastnicy zaczęli strzelać do zgromadzonych tam ludzi, wszystko transmitując w sieci. Jeden z nich zostawił też na miejscu manifest, w którym napisał o swoich inspiracjach przestępcami takimi jak m.in. Anders Breivik, który w 2011 r. zabił w Norwegii 77 osób.

- Jadąc na miejsce, zobaczyłam pierwszą stronę gazety, na której widniało zdjęcie członka społeczności muzułmańskiej zakrwawionego po ataku. Gdy dotarliśmy na miejsce spotkania, w pierwszym rzędzie siedziała ta sama osoba. Kiedy wstała, by mówić, nie wiedziałam, czego się spodziewać, ale to, co nastąpiło później, było jednym z najsilniejszych wspomnień, jakie mam z tego okresu. Mężczyzna nam podziękował. Oto ktoś, kto przeszedł przez najbardziej przerażające doświadczenie, jakie mogłam sobie wyobrazić, podziękował Nowej Zelandii i wyraził wdzięczność za swój dom - wspominała.

Arden podkreśliła, że zawsze była osobą wrażliwą. - Myślałam, że polityka to zmieni, ale tak się nie stało. Jestem płaczką i przytulasem. To dla mnie naturalne. Ale wolę być krytykowana za to, że przytulam ludzi, niż za bezduszność, więc się przytulam - stwierdziła.

W kolejnej części wystąpienia wspominała pandemię koronawirusa. - Muszę przyznać, że osobiście także było to trudne przeżycie. Spędziłam większą część życia zawodowego, przewidując ryzyko i martwiąc się. Pandemia sprawiła, że ta cecha jeszcze bardziej się nasiliła. Często pytano mnie, co było najtrudniejsze w COVID. Było tego wiele, ale chyba najgorsza była niewiadoma - mówiła.

Przemówienie zaczęło się i zakończyło w języku maoryskim, jednym z trzech oficjalnych języków wyspy. Była szefowa rządu miała na sobie również tradycyjny maoryski płaszcz z piór. Byłą premier nagrodzono owacją na stojąco zarówno ze strony jej politycznych popleczników, jak i oponentów. Arden z trudem powstrzymywała łzy.

Ardern premierką przez niemal sześć lat

Jacinda Ardern była premierką Nowej Zelandii przez niemal sześć lat. Ma 42 lata i jest jednym z najmłodszych na świecie polityków na stanowisku szefowej rządu. Pięć lat temu została drugą po nieżyjącej już Benazir Bhutto premier na świecie, która w trakcie kadencji urodziła dziecko.

Przez ostatnie lata Jacinda Ardern miała w Nowej Zelandii wyjątkowo wysokie poparcie. Była chwalona m.in. za to, jak przeprowadziła swój kraj przez pandemię. W ostatnich tygodniach jednak notowania jej partii zaczęły wyraźnie spadać.

Teraz będzie służyć jako niepłatny, specjalny wysłannik dla Christchurch Call, inicjatywy, którą współzałożyła w 2019 roku. Projekt ma na celu połączenie krajów i firm technologicznych w celu zwalczania ekstremizmu.

