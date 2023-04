"Dobry i zły glina" w Chinach. Von der Leyen ostrzegła Xi Jinpinga ws. "uzbrajania agresora"

Zobacz wideo Szrot: Chiny odgrywają znaczącą rolę w polityce międzynarodowej

Jak relacjonuje Politico, Ursula von der Leyen zaapelowała do Xi Jinpinga, aby nie wysyłał broni Rosji. Ostrzegła, że to "znacząco" zaszkodziłoby relacjom Chin z Unią Europejską. - Liczymy, że Chiny nie dostarczą żadnego sprzętu wojskowego, pośrednio lub bezpośrednio, Rosji, ponieważ wszyscy wiemy, że uzbrajanie agresora byłoby niezgodne z prawem międzynarodowym - przekazała. - Podkreśliłam w naszych dzisiejszych rozmowach, że zdecydowanie popieram plan pokojowy prezydenta Zełenskiego. To było ciekawe słyszeć, jak prezydent Xi potwierdził swoją gotowość do rozmów, gdy warunki i czas będą odpowiednie. To pozytywny element - dodała.

Wcześniej Agencja Reutera podała, że Xi Jinping podczas rozmów z Ursulą von der Leyen i Emmanuelem Macronem zasugerował, iż może zadzwonić do Wołodymyra Zełenskiego. Celem tej rozmowy, jak podawały nieoficjalnie agencje, miałoby być przyspieszenie rozwiązania konfliktu w Ukrainie. - Rozmowy pokojowe powinny rozpocząć się tak szybko, jak to tylko możliwe - powiedział z kolei cytowany przez AP Xi Jinping. Chiński przywódca wezwał rządy innych państw, aby unikały działań, które mogą "pogłębić kryzys". W tej samej depeszy czytamy, że podczas czwartkowych rozmów Macron wezwał Xi Jinpinga, aby "przemówił Rosji do rozsądku" i doprowadził do ponownych negocjacji pokojowych. - Musimy znaleźć trwały pokój. Wierzę, że to jest również kwestia ważna dla Chin - przekazał Macron.

W środę Ursula von der Leyen i Emmanuel Macron rozpoczęli trzydniową wizytę w Chinach. W czwartek spotkali się z Xi Jinpingiem. Eksperci europejskiej polityki oceniają, że przywódca Francji może podczas tej wizyty odgrywać rolę "dobrego gliny". BBC przytacza słowa rzecznika Pałacu Elizejskiego, według którego Macron znalazł "punkty zbieżne z chińskimi propozycjami". Szefowa Komisji Europejskiej, jak zauważa BBC, jest z kolei postrzegana jako "zły glina". Brytyjscy dziennikarze zwracają uwagę na silne relacje von der Leyen z Joe Bidenem i jej głośne popieranie stanowiska NATO. Przewodnicząca KE niedługo przed wyjazdem do Chin głośno skrytykowała Xi Jinpinga za jego bliskie kontakty z Władimirem Putinem. Negatywnie też oceniła tzw. chiński plan pokojowy dla Ukrainy, nazywając go "nierealnym".