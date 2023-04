Do fatalnej pomyłki doszło we wtorek 4 kwietnia w jednym z hoteli w Bostonie. Podczas wspólnych ćwiczeń FBI i Dowództwa Operacji Specjalnych Armii Stanów Zjednoczonych pomylono pokoje. W efekcie służby zatrzymały niewinnego człowieka. O tym, że doszło do pomyłki, zorientowano się dopiero po prowadzonym przez 45 minut przesłuchaniu. FBI wydało oświadczenie w sprawie błędu podczas ćwiczeń.

USA. Fatalna pomyłka podczas wspólnych ćwiczeń FBI i wojska

Około godziny 22:00 bostoński oddział FBI pomagał wojsku w szkoleniu odbywającym się w jednym z bostońskich hoteli. Jak poinformował podpułkownik Mike Burns, ćwiczenia miały "poprawić umiejętności żołnierzy do działania w realistycznych i nieznanych środowiskach". Z oświadczenia FBI cytowanego przez amerykańskie media wynikło, że w trakcie szkolenia doszło do pomyłki. Służby zapukały do jednego z hotelowych pokoi, jednak nie do tego, który był przeznaczony do ćwiczeń.

O błędzie zorientowano się po 45 minutach przesłuchania

Znajdujący się w wewnątrz pokoju mężczyzna otworzył drzwi, po czym agenci wtargnęli do środka. Wtedy służby zakuły go kajdanki. O swojej pomyłce zorientowali się dopiero po 45 minutach przesłuchania. Według CBS Boston mężczyzna, który został omyłkowo zatrzymany, był pilotem Delta Air Lines. W swoim oświadczeniu FBI poinformowało, że nikt nie został ranny. "Bezpieczeństwo jest zawsze priorytetem FBI i naszych partnerów z organów ścigania, z tego względu traktujemy takie incydenty bardzo poważnie" - oświadczyło FBI. "Wydział (FBI - przyp. red.) w Bostonie analizuje incydent z Departamentem Obrony Stanów Zjednoczonych w celu podjęcia dalszych działań, które zostaną uznane za stosowne" - podkreślili agenci.