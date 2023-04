Rosja. Alaksandr Łukaszenka z wizytą na Kremlu, a nogi Putina żyją własnym życiem [WIDEO]

Alaksandr Łukaszenka w środę (5 kwietnia) przyleciał do Rosji, aby następnego dnia wziąć udział w posiedzeniu Rady Najwyższej Państwa Związkowego Rosji i Białorusi. Przywódcy dyskutowali także na temat "współpracy Moskwy i Mińska na arenie międzynarodowej". Podczas otwartej części rozmów na Kremlu nogi Putina znowu były niespokojne.

Alaksandr Łukaszenka z wizytą w Rosji. Władimir Putin w swoim świecie

- Chcę jeszcze raz złożyć życzenia z okazji Dnia Jedności Narodów Białorusi i Rosji, który obchodziliśmy 2 kwietnia. Muszę powiedzieć, że wiele ostatnio zrobiono w kwestii naszej współpracy we wszystkich obszarach - powiedział Władimir Putin. Prezydent poruszył także kwestię obrotu towarowego pomiędzy dwoma krajami. - Jego wartość jest imponująca. Według naszych statystyk wynosi 45 mld dolarów, według białoruskich nawet 50 mld - chwalił się. - Gospodarki Białorusi i Rosji nie ulegną załamaniu, mimo sankcji jesteśmy w stanie rozwiązać problematyczne kwestie - zapewniał z kolei Łukaszenka. Mimo wymienianych serdeczności - jak widzimy na nagraniu ze spotkania - Putin sprawiał wrażenie znudzonego tym, co mówi gość. Uwagę przykuwają także jego nogi, które po raz kolejny poruszały się w dość niekontrolowany sposób.

Kuleje, chwyta za biurko, nie może ustać

Od początku ataku Rosji na Ukrainę w mediach pojawiają się spekulacje na temat zdrowia Władimira Putina, które podsycają liczne nagrania i zdjęcia z jego publicznych wystąpień. Można na nich zauważyć, że polityk kuleje, "konwulsyjnie chwyta za biurko, skręcając się z bólu" czy z trudem stoi dłużej w jednym miejscu. Niekontrolowane drgania kończyn mogłyby wskazywać na to, że Putin jest chory na Parkinsona, o czym od kilku lat donoszą zagraniczne służby wywiadowcze. Zostają one jednak bez komentarza Kremla - stan dyktatora należy do najpilniej strzeżonych tajemnic państwowych.

Putin będzie naciskać na Łukaszenkę

Zdaniem amerykańskiego Instytutu Studiów nad Wojną (ISW), Putin będzie prawdopodobnie naciskać na dalsze zacieśnianie współpracy z Białorusią, by uzyskać kolejne ustępstwa, ograniczające jej niezależność, pod przykrywką ochrony Państwa Związkowego przed rzekomymi zachodnimi zagrożeniami wojskowymi i/lub terrorystycznymi.