Eksplozje i syreny w północnym Izraelu. Benjamin Netanjahu zwołuje pilną naradę

Zobacz wideo Siemoniak: Ukrainie potrzebne są Zachodnie samoloty, ale nie powinno to być tylko Polską sprawą

"Times of Israel" podaje, że w czwartek syreny alarmowe rozbrzmiały w miastach Betzet i Shlomi w Galilei. Słychać było także eksplozje. Media donoszą, że w kierunku Izraela wystrzelono kilka rakiet, ale ich dokładna liczba nie jest znana. Izraelskie wojsko potwierdziło, że przynajmniej jedna z nich została przechwycona przez Żelazną Kopułę, system obrony powietrznej Izraela. W sieci pojawiają się nagrania, na których miał zostać uwieczniony moment przechwycenia rakiet. "Haaretz" informuje, że jedna osoba została lekko ranna przez odłamek.

REKLAMA

Izrael. Syreny i eksplozje w pobliżu granicy z Libanem

W mediach pojawiły się doniesienia jakoby izraelska artyleria odpowiedziała atakiem na Al-Qlaileh w południowym Libanie. "Haaretz" jednak przywołuje informacje z powiązanego z Hezbollahem kanału Al-Manar, według którego Izrael nie wystrzelił pocisków w kierunku Libanu. W związku z wydarzeniami w północnym Izraelu Benjamin Netanjahu postanowił zwołać - po raz pierwszy od lutego - naradę gabinetu ds. bezpieczeństwa. Według anonimowych przedstawicieli libańskich służb, którzy rozmawiali z agencją AP, rakiety zostały wystrzelone z obszaru palestyńskiego obozu dla uchodźców.

Benjamin Netanjahu odkłada reformę sądownictwa. "Stoimy w obliczu kryzysu"

Zamieszki na Wzgórzu Świątynnym

Do wystrzelenia rakiet doszło dzień po ciężkich zamieszkach na Wzgórzu Świątynnym w Jerozolimie. W środę rano policja weszła do środka meczetu Al-Aksa, gdzie zazwyczaj izraelskie siły się nie pojawiają. - Modliłem się, gdy oni zaczęli w nas rzucać granatami hukowymi. Dostałem w klatkę piersiową. Czekam teraz na moją rodzinę - mówił jeden ze świadków. Izraelczycy twierdzą, że weszli do meczetu, bo w środku zabarykadowali się palestyńscy ekstremiści z kamieniami i racami, którzy atakowali policjantów na zewnątrz. Palestyńczycy twierdzą z kolei, że izraelskie siły chciały utorować drogę Żydom, którzy zamierzali na Wzgórzu Świątynnym złożyć ofiarę z okazji Paschy. Po zamieszkach zatrzymano 350 osób, a w odpowiedzi Palestyńczycy z Gazy wystrzelili co najmniej 9 rakiet w kierunku Izraela. Wkrótce potem izraelska armia zbombardowała pozycje islamistów w Gazie. Sytuacja w Jerozolimie, Izraelu i na terenach palestyńskich jest niezwykle napięta.