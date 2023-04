MSZ potwierdza zatrzymanie dwóch Polaków przez Talibów. "Zostali już oczyszczeni z zarzutów"

Zobacz wideo MSZ potwierdza zatrzymanie dwóch Polaków przez Talibów. "Zostali oczyszczeni z zarzutów"

O zatrzymanych w Afganistanie Polakach poinformował w czwartek przed południem m.in. dziennikarz Radia Zet Jacek Czarnecki. "Dwóch Polaków, 22-latek i 24-latek, oraz trzech Brytyjczyków aresztowano w Afganistanie pod zarzutem szpiegostwa" - napisał. Jak dodał, aresztowanie potwierdziły władze Afganistanu.

Zatrzymanie Polaków w Afganistanie. MSZ: Zostali uwolnieni

Z wcześniejszych doniesień zachodnich mediów wynika, że zatrzymani polscy obywatele to 22-letni Adrian i 24-letni Roman. "The Telegraph" opisuje, że aresztowani zostali razem z brytyjskim youtuberem i podróżnikiem Milesem Routhledge'em, znanym jako Lord Miles. "The Telegraph" potwierdził informację o "wielu zatrzymanych obcokrajowcach" w służbach Talibów. Fakt, że doszło do zatrzymania Polaków w Afganistanie, potwierdziło w Wirtualnej Polsce Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Resort przekazał, że "zostali uwolnieni w połowie marca i oczyszczeni przez lokalne władze ze wszelkich zarzutów". Udało się tego dokonać, jak podano, dzięki staraniom i współpracy konsula w Nowym Delhi z delegaturą Unii Europejskiej w Kabulu.

Aresztowanie Brytyjczyków

Na początku kwietnia brytyjska pozarządowa organizacja Presidium Network przekazała, że Talibowie zatrzymali trzech obywateli Wielkiej Brytanii. Informację tę potwierdziło brytyjskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych. "Staramy się za wszelką cenę nawiązać kontakt konsularny z Brytyjczykami przetrzymywanymi w Afganistanie. Wspieramy również ich rodziny" - czytamy w oświadczeniu wydanym przez brytyjską dyplomację. Przedstawiciele organizacji Presidium Network twierdzili wówczas, że wszyscy zatrzymani są w dobrym stanie i nie zostali poddani torturom. Jednocześnie zwracali uwagę, że nie nawiązano żadnego kontaktu z zatrzymanymi. Organizacja zwróciła się do władz Afganistanu z apelem o uwolnienie zatrzymanych. Według nieoficjalnych informacji, uzyskanych przez brytyjskie media, zatrzymani Brytyjczycy to lekarz organizacji charytatywnej Kevin Cornwell, anonimowy kierownik hotelu dla pracowników misji pomocowych w Afganistanie oraz właśnie Miles Routledge. W ubiegłym roku Talibowie uwolnili pięciu Brytyjczyków, przetrzymywanych przez sześć miesięcy pod zarzutem działania na szkodę kraju i jego tradycji.