Niemcy. Gwałt i morderstwo na 10-latce z domu dziecka. Domniemani oprawcy mają 11 i 16 lat

Tragicznego odkrycia dokonał w miniony wtorek (4 kwietnia) około godziny 8:45 pracownik Ośrodka Pomocy dla Dzieci i Młodzieży Imienia Świętego Józefa zlokalizowanego w niemieckim Wunsiedel. Stan ciała 10-latki znalezionego w jednym z pokojów domu dziecka wskazywał na to, że zmarła ona już kilka godzin wcześniej. Jak podaje niemiecki tabloid "Bild", dziecko prawdopodobnie padło ofiarą przestępstwa na tle seksualnym.

Niemcy. 10-latka znaleziona martwa w domu dziecka. Podejrzani mają 11 i 16 lat

Przez wzgląd na dobro śledztwa oraz pozostałych podopiecznych wciąż przebywających w domu dziecka, informację o odnalezionym ciele dziewczynki przekazano do publicznej wiadomości dopiero po upływie 24 godzin. Ze względu na uzasadnione podejrzenie, że do śmierci 10-latki przyczyniły się osoby trzecie, prokuratura zleciła sekcję zwłok. W kręgu podejrzanych znajdują się obecnie dwaj chłopcy w wieku 11 lat i ich starszy 16-letni kolega. Do tragicznego odkrycia odniósł się minister spraw wewnętrznych Bawarii Joachim Herrmann. - Byłem głęboko zszokowany tym strasznym czynem, który wprawił mnie w osłupienie - powiedział.

Bawaria. Bild: Zamordowana 10-latka mogła zostać zgwałcona

Jak twierdzi niemiecki dziennik "Bild" podopieczna domu dziecka miała zostać zamordowana, a wcześniej zgwałcona. Wskazywać mają na to ślady znalezione na ciele 10-latki oraz fakt, że w momencie znalezienia była ona naga. To nie jedyna tragiczna sytuacja w ostatnich dniach w Niemczech, kiedy dziecko padło ofiarą zbrodni. W marcu zaledwie 12-letnia Luise zmarła na skutek 75 ciosów zadanych nożem przez jej rówieśniczki. Dziewczynka zaginęła w mieście Freudenberg, gdy wracała do domu od koleżanki. Ciało nastolatki odnaleziono w lesie znajdującym się 5 km od jej domu po niecałym dniu poszukiwań.