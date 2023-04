Pierwsze takie nagranie w sieci. Ukraińcy uderzyli w rosyjskim obwodzie [WIDEO]

Zobacz wideo Ukrainiec czekający na Zełenskiego: Chciałem powiedzieć, że razem z liderem naszego kraju dziękujemy polskiemu narodowi

Ukraińska Niezależna Agencja Informacyjna (UNIAN) poinformowała w środę o uderzeniu artyleryjskim przeprowadzonym przez wojska ukraińskie na terytorium Rosji. Data przeprowadzenia ataku nie jest znana. "Siły Zbrojne Ukrainy po raz pierwszy pokazały nagranie z uderzenia artyleryjskiego na terytorium Rosji. Ukraińska artyleria ostrzelała pozycje rosyjskiej armii w pobliżu wsi Tsapovka w obwodzie biełgorodzkim" - przekazała agencja. Okupanci ustawili się w pasie leśnym w pobliżu gospodarstwa rolnego, które znajduje się około 1,3 km od granicy z Ukrainą. Ich pozycje zostały wykryte przez ukraińskich zwiadowców z 4. charkowskiego oddziału granicznego. Rosyjski niezależny portal Meduza poinformował, że nagranie zostało umieszczone w internecie przez dowódcę garnizonu w Charkowie, Serhija Melnyka. "Dzięki profesjonalnej współpracy z artylerzystami cel został natychmiast zniszczony" - brzmi opis nagrania.

Wizyta Wołodymyra Zełenskiego w Warszawie. "Chylę czoła tobie, Polsko"

Wołodymyr Zełenski na początku swojego przemówienia na dziedzińcu Zamku Królewskiego zwrócił się do zebranych po polsku. - Jesteśmy tu zjednoczeni duchem wolności, wielkiej historii i chwalebnego zwycięstwa, które razem przybliżamy - powiedział prezydent Ukrainy. - To dla mnie zaszczyt być tutaj. Kieruje do was słowa wdzięczności i siły. Nie ma już takich momentów, w których nie bylibyśmy zjednoczeni. Ukraińskie i polskie serca biją za wzajemną wolność i niepodległość naszych państw - podkreślił Zełenski. Jak wskazał, każda wygrana bitwa w Ukrainie "zapewnia także ochronę polskiej niepodległości". - Polskie Kraby i Pioruny w rękach Ukraińców dodają siły także waszej wolności. Jestem wdzięczny każdemu Polakowi za to braterstwo. Chylę czoła tobie, Polsko - powiedział Zełenski. Później prezydent Ukrainy przywołał słowa Jana Pawła II - "niech zstąpi duch twój i odnowi oblicze tej ziemi". - Upadnie i ten reżim, który rozpętał przeciwko nam wojnę, który przyniósł Ukrainie groby. My się bronimy, ramię w ramię. Wróg chciał pogrzebać naszą wspólną niepodległość i rozpuścić w rosyjskiej przestrzeni nasze kultury narodowe, a my mocno stoimy, Ukraińcy i Polacy, ramię w ramię. Obrócimy całe to zło w epitafium na grobie rosyjskiego imperializmu - powiedział Zełenski i podkreślił, że rosyjska tyrania przegra.