5 kwietnia odbyła się na Kremlu uroczystość, w której wzięło udział 17 zagranicznych ambasadorów. Władimir Putin wręczał im listy uwierzytelniające, aby mogli rozpocząć swoją pracę na terenie Federacji Rosyjskiej. Prezydent Rosji wygłosił z tej okazji przemówienie, które nie spotkało się jednak z nazbyt entuzjastyczną reakcją zgromadzonych gości.

Putin gościł ambasadorów na Kremlu. Prezydent Rosji nie usłyszał oklasków po swojej przemowie

Nagranie zamieszczone na Telegramie ukazuje Władimira Putina, który wygłaszał końcowy fragment przemówienia adresowanego do dyplomatów. Ambasadorzy nie nagrodzili tego wystąpienia oklaskami, więc na sali zapanowała niezręczna cisza. Przywódca Rosji był wyraźnie zakłopotany zaistniałą sytuacją, a po kilku sekundach ponownie zwrócił się do swoich gości.

- Na tym... na tym... niestety dla nas uroczystość się kończy, bo nadal obowiązują obostrzenia sanitarne. Nie będziemy mogli porozmawiać osobiście, ale na pewno będziemy mieli do tego jeszcze wiele okazji podczas waszej pracy. Życzę wam wszystkiego najlepszego. Dziękuję - powiedział Putin przed wyjściem z sali.

Podczas ceremonii ambasadorzy stali w sporej odległości od Władimira Putina, co miało związek z wprowadzonymi na tę okazję obostrzeniami sanitarnymi. Odniósł się do tego użytkownik Telegrama, który opublikował nagranie na swoim koncie. Nawiązał przy tym do spotkań z mieszkańcami Mariupola, które niedawno odbył prezydent Rosji, a także pojawiających się wśród części obserwatorów sugestii, że osoby te nie były przypadkowymi przechodniami, lecz jedynie ich udawały.

"Znowu z Putinem jakieś dziwactwa. Dziadek, który jeszcze niedawno na ulicy radośnie ściskał dłonie 'przypadkowym' mieszkańcom Mariupola, teraz nagle odmówił osobistego komunikowania się z ambasadorami i podania im ręki, powołując się na 'obostrzenia sanitarne'" - napisał użytkownik Telegrama.