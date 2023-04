Macron spotkał się z Xi. "Wiem, że mogę na was liczyć, że przywrócicie Rosji rozsądek"

W czwartek doszło do spotkania przywódców Francji i Chin. - Rosyjska agresja na Ukrainie zadała cios międzynarodowej stabilności - powiedział Emmanuel Macron. - Wiem, że mogę na was liczyć, że przywrócicie Rosji rozsądek i doprowadzicie wszystkich z powrotem do stołu negocjacyjnego - podkreślił francuski prezydent. Xi Jinping pochwalił z kolei więzi pomiędzy Pekinem a Paryżem w świecie "przechodzącym głęboką zmianę historyczną" - stwierdził, że Chiny i Francja mają zdolności, aby pokonać "różnice" i "ograniczenia". Jak podkreślił, mimo tego ich stosunki "stale i pozytywnie się rozwijają".

"Dobry gliniarz i zły gliniarz" z wizytą w Chinach

Emmanuel Macron przebywa w Chinach od środy. Towarzyszy mu szefowa Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen. Jeszcze przed przyjazdem prezydenta Francji do Państwa Środka rozmawiał on z Joe Bidenem. Przywódcy rozmawiali m.in. o próbie wpłynięcia na stanowisko Xi Jinpinga w sprawie rosyjskiej agresji, a także o utrzymaniu wsparcia dla broniącej się Ukrainy. Prezydent Chin planuje na podstawie rozmów z Macronem wytyczyć kurs stosunków dwustronnych - zapowiedziało chińskie ministerstwo spraw zagranicznych.

"FT": Ukraina jest gotowa rozmawiać z Rosją o Krymie

Już na początku swojej wizyty prezydent Francji podkreślił, że należy polepszyć stosunki dyplomatyczne na linii Chiny-Zachód oraz zniwelować napięcia. Również Ursula von der Leyen, która spotkała się już z chińskim premierem, mówiła o konieczności poprawy relacji. - Zarówno Europa, jak i Chiny odniosły ogromne korzyści z tych stosunków, jednak stosunki UE-Chiny stały się w ostatnich latach bardziej skomplikowane - stwierdziła.

Reuters, powołując się na analityków, zaznaczał, że Macron i von der Leyen mogą przyjąć role "dobrego gliniarza i złego gliniarza". Towarzyski Macron promującym 'reset' w stosunkach Chiny-UE, a von der Leyen podkreślająca bardziej drażliwe kwestie i czerwone linie w tych stosunkach" - wyjaśniła agencja informacyjna. Z kolei francuskie media pisały w ostatnich dniach o "chińskich złudzeniach" i "naiwności" prezydenta Macrona, który jeszcze liczy na to, że Xi Jinping nakłoni Rosję do wycofania wojsk z Ukrainy. "Teraz Francja chce przede wszystkim uniknąć katastrofalnych decyzji Pekinu, czyli wsparcia militarnego Moskwy" - stwierdziło "Le Figaro".