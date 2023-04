Łotewski parlament zdecydował o przywróceniu obowiązkowej służby wojskowej. Celem ma być zwiększenie liczebności sił obronnych po inwazji Rosji na Ukrainę. 68 parlamentarzystów głosowało za utworzeniem Państwowej Służby Obrony (VAD), 11 głosów było przeciwko. Pierwsze wezwania dla ochotników rozpoczną się 1 lipca. Będą obejmowały 11-miesięczne szkolenie wojskowe. Dostępna będzie także służba zastępcza. Wezwania do wojska dla mężczyzn w wieku 18-27 lat będą wysyłane od stycznia 2024 roku. Łotewski rząd przywrócił obowiązkową służbę wojskową po 16 latach.

REKLAMA

Zobacz wideo Finlandia wstąpiła do NATO. Jabłoński: Doskonała wiadomość.

Łotwa. Obowiązkowa służba wojskowa jest odpowiedzią "na nową sytuację bezpieczeństwa"

Jak zauważył Bloomberg, między innymi Łotwa i jej bałtyccy sąsiedzi są państwami, które najostrzej krytykują rosyjską inwazję na Ukrainę, wzywając jednocześnie do zwiększenia sankcji i dostarczania broni do Kijowa.

"Od czasu brutalnej i pełnoskalowej inwazji Rosji na Ukrainę żyjemy w nowej rzeczywistości geopolitycznej i sytuacji bezpieczeństwa" - przekazała w oświadczeniu minister obrony Inara Murniece. Dodała, że "wprowadzenie Państwowej Służby Obrony jest odpowiedzią Łotwy na nową sytuację bezpieczeństwa w regionie".

Podwójna linia okopów. Krym przygotowuje się do wojny. "Zęby smoka" aż do Morza Czarnego

Warszawski Ośrodek Studiów Wschodnich na początku września 2022 roku przekazał, że rząd w Rydze przyjął propozycję resortu obrony w związku z utworzeniem VAD. Jednym z jej składowych jest roczna służba wojskowa.

Mężczyźni w wieku 18–27 lat będą mogli wypełnić obowiązek służby wojskowej w czterech jednostkach. Pierwsza to roczna służba wojskowa w Łotewskich Siłach Zbrojnych. Druga możliwość to pięcioletnia umowa z Gwardią Narodową. Trzecia - służba cywilna koordynowana przez wybrane ministerstwa. Ostatnia możliwość to udział w specjalnych szkoleniach dla studentów.