"Kijów jest gotów przedyskutować z Moskwą przyszłość Krymu, kiedy siły ukraińskie dotrą do granicy okupowanego przez Rosję półwyspu" - informuje "Financial Times". Dziennikarze rozmawiali na ten temat z Andrijem Sybihą, wysokim rangą doradcą prezydenta Wołodymyra Zełenskiego, który nie wykluczył "wyzwolenia okupowanego półwyspu środkami wojskowymi". Dziennik podkreśla, że słowa Sybihy, który jest wiceszefem gabinetu Zełenskiego, są najbardziej jednoznaczną deklaracją zainteresowania Ukrainy negocjacjami od czasu zerwania rozmów pokojowych z Kremlem w kwietniu ubiegłego roku.

Jeżeli uda nam się osiągnąć nasze strategiczne cele na polu walki i kiedy znajdziemy się na granicy administracyjnej z Krymem, jesteśmy gotowi otworzyć stronę dyplomatyczną w celu omówienia tej kwestii. To nie znaczy, że wykluczamy drogę wyzwolenia [Krymu - przyp. red.] przez naszą armię

- orzekł Sybiha.

"FT": Ukraina jest gotowa rozmawiać z Rosją o Krymie

Do tej pory prezydent Ukrainy wykluczał rozmowy pokojowe, dopóki siły rosyjskie nie opuszczą całej Ukrainy, w tym Krymu. Kijów zerwał rozmowy pokojowe po odkryciu rosyjskich zbrodni wojennych w Buczy, a Zełenski podpisał dekret uniemożliwiający negocjacje z Putinem po aneksji czterech prowincji przez Kreml we wrześniu ubiegłego roku. Prezydent Ukrainy wielokrotnie dawał jasno do zrozumienia, że "jego ostatecznym celem jest odzyskanie kontroli na całym terytorium państwa, także Krymem" - przypomina "FT". Krym jest pod rosyjską okupacją od lutego 2014 r., a miesiąc później został zaanektowany przez Moskwę po upozorowanym referendum. To posunięcie potępiono na arenie międzynarodowej i określono je jako "nielegalną grabież ziemi".

"Financial Times" podaje wyniki niedawnego sondażu, który w lutym i marcu przeprowadził Kijowski Międzynarodowy Instytut Socjologii. Wynika z niego, że 87 proc. Ukraińców uważa, że "jakiekolwiek ustępstwa terytorialne w celu osiągnięcia pokoju są nie do przyjęcia". Tylko 9 procent stwierdziło, że zgodziłoby się na ustępstwa, gdyby oznaczały one, trwały pokój. W badaniu 64 proc. Ukraińców zadeklarował, że chce, by Ukraina spróbowała odzyskać całe swoje terytorium, w tym Krym, "nawet jeśli istnieje ryzyko spadku poparcia Zachodu i ryzyko przedłużającej się wojny".

Ukraiński Sztab Generalny: Okupanci wykorzystują szpitale na tymczasowo okupowanych terytoriach Ukrainy

Rosjanie wciąż wykorzystują placówki medyczne na tymczasowo okupowanych terytoriach Ukrainy do leczenia swoich rannych - poinformował Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy. W ciągu minionej doby rosyjskie wojska przeprowadziły trzy uderzenia rakietowe, 29 ataków powietrznych oraz 51 ataków z systemów rakietowych wielokrotnego startu.

Ukraińcy poinformowali, że przeciwnik nadal koncentruje natarcie w okolicach Łymanu, Bachmutu, Adwijiwki i Marjinki. Ukraińcy odparli tam ponad 60 ataków. Ukraińskie lotnictwo w ciągu minionej doby 17 razy uderzyło w punkty koncentracji sił rosyjskich. Z kolei artyleria przeprowadziła między innymi dwa uderzenia w rosyjskie punkty kontrolne i trzy razy ostrzelała magazyny broni.

