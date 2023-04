Od dziesięcioleci Irlandia jest krajem, który zachowuje neutralność. Teraz jednak rozważa, czy z niej nie zrezygnować. - Międzynarodowe bezpieczeństwo znacznie się zmieniło w ciągu ostatniego roku. Widzieliśmy rażące i brutalne lekceważenie prawa międzynarodowego przez Rosję - podkreślił minister spraw zagranicznych Micheal Martin. Jak dodał, "zaangażowanie Irlandii w porządek międzynarodowy i jej tradycyjna polityka neutralności wojskowej nie zwalniają nas z konieczności reagowania na nową rzeczywistość". To właśnie z powodu rosyjskiej napaści na Ukrainę irlandzki rząd chce zapytać obywateli o ich stosunek do tradycyjnej neutralności.

Rząd Irlandii chce zapytać obywateli o ich opinię na temat neutralności

W czerwcu w trzech różnych miastach (Galway, Cork i Dublinie) odbędzie się forum poświęcone obronności i bezpieczeństwu. Tematami debaty, w której wezmą udział politycy, eksperci ds. bezpieczeństwa, obrony i polityki zagranicznej, naukowcy i obywatele, będą m.in. cyberbezpieczeństwo, zagrożenia hybrydowe, zagrożenia infrastruktury krytycznej i właśnie neutralność. Micheal Martin podkreślił, że dyskusja ta "nie ma z góry założonego wyniku". - Istnieje bardzo wyraźna potrzeba otwartej, świadomej, pełnej szacunku i opartej na dowodach dyskusji na temat naszej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa - zaznaczył.

Już w zeszłym roku premier Irlandii Leo Varadkar zapowiedział, że Dublin rozważy politykę neutralności w kontekście wojny w Ukrainie. Zasugerował też, że jego kraj może bardziej zaangażować się we wspólną politykę obronną Unii Europejskiej.

Rosyjska agresja spowodowała, że z neutralności zrezygnowały już Szwecja i Finlandia. To drugie państwo we wtorek wstąpił w struktury NATO, stając się jego 31. krajem członkowskim. Neutralność zachowują wciąż Szwajcaria i Japonia, które dyskutują na ten temat, oraz Austria, która ogranicza się do pomocy humanitarnej Ukrainie, wsparcia sektora energetycznego, rozminowania opuszczonych przez Rosjan obszarów oraz rehabilitacji Ukraińców, którzy ucierpieli w wyniku wojny.