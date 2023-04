Władimir Lichny, były minister rolnictwa Obwodu Archangielskiego, a obecnie przewodniczący Komitetu ds. Rozwoju Rolno-Przemysłowego, został przyłapany na umieszczeniu fotografii Putina z napisem "morderca". Jak informują rosyjskie media, do zdarzenia doszło 3 kwietnia.

Rosja. Polityk "popełnił czyn antyspołeczny". Wywiesił zdjęcie Putina z podpisem "morderca"

Lichny umieścił zdjęcie przywódcy Rosji na tablicy ogłoszeń budynku, w którym mieszka. Na miejscu pojawiła się policja, a dzięki monitoringowi szybko udało się zidentyfikować sprawcę. "Okazuje się, że mieszkańcy od dawna są nękani takimi bzdurami" - pisze propagandowy portal echosevera.ru.

Jak czytamy, Lichny po zatrzymaniu miał tłumaczyć, że "przez całe życie kochał Putina, popierał jego politykę i specjalną operację wojskową" - pisze portal. - Nie wiem, czemu to zrobiłem - stwierdził na koniec mężczyzna.

Inny rosyjski portal rusnord.ru pisze natomiast, że Lichny "popełnił czyn antyspołeczny", "zdyskredytował honor i godność" Putina. Redakcja zastanawia się, czy jego czyn to "systemowa prowokacja", czy jednorazowa akcja. W sprawie wszczęte zostało postępowanie administracyjne, śledztwo ma wyjaśnić tę sprawę.



Rosyjscy opozycjoniści chcą wyznaczenia nagrody za wydanie Putina

Część rosyjskich opozycjonistów opowiada się za wyznaczeniem nagrody za pojmanie i wydanie Władimira Putina międzynarodowemu wymiarowi sprawiedliwości. Rosyjski dyktator jest poszukiwany listem gończym wydanym przez Międzynarodowy Trybunał Karny w Hadze. Na podstawie zgromadzonych dowodów, sędziowie oskarżają prezydenta Rosji o popełnienie zbrodni wojennych.

Rosja nadużywa władzy w ONZ. Skandaliczny gość i sprzeciw ponad 50 państw

W ocenie rosyjskiego ekonomisty i politologa Władysława Inoziemcowa taka operacja jest możliwa i doprowadziłaby do upadku kremlowskiego reżimu. - To powinni zrobić uczestnicy międzynarodowej konferencji donatorów Ukrainy. To oni powinni ogłosić, że pieniądze zostaną wypłacone, że nie będą opodatkowane i że będą to legalne, czyste środki, a ten, kto je dostanie, otrzyma też azyl polityczny, ochronę i gwarancje bezpieczeństwa - podkreślił rosyjski ekspert. Inoziemcow przewiduje, że nagroda, która może skłonić ludzi z otoczenia Putina do wydania go międzynarodowemu wymiarowi sprawiedliwości, to około 1 do 2 miliardów dolarów. Tłumaczy też, że osoba, która zdecydowałaby się na taki krok, musi się liczyć z bardzo poważnymi konsekwencjami. - To wojna z kremlowską kliką, która jest mściwa - dodaje rosyjski ekonomista.