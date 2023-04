Ukraiński żołnierz opublikował nagranie z okolic Bachmutu. "Wiosna na froncie" [WIDEO]

Nagranie pojawiło się w mediach społecznościowych 3 kwietnia. Film ma humorystyczny wydźwięk, choć pochodzi z okolic Bachmutu, czyli regionu, w którym trwają intensywne walki między wojskami ukraińskimi oraz rosyjskimi.

Nagranie z okolic Bachmutu. Ukraiński żołnierz żartuje na temat wiosny i pali papierosa

Film przedstawia dwóch umundurowanych Ukraińców przemieszczających się wojskowym pojazdem przez błotniste i grząskie tereny. Obaj są mocno ubłoceni. Jeden z nich nic nie mówi, pozostaje widoczny tylko przez chwilę. Z kolei autor nagrania żartobliwie komentuje sposób, w jaki przyszło żołnierzom świętować nastanie wiosny i pali papierosa przy dźwiękach rytmicznej melodii. Filmik obejrzało już ponad 195 tysięcy osób.

Nagranie udostępnił także doradca szefa MSW Ukrainy Anton Heraszczenko. "Chwała Obrońcom Ukrainy! Gdzieś w pobliżu Bachmutu. Wiosna na froncie" - napisał polityk w poście opublikowanym na Twitterze.

Walki w Bachmucie. Prigożyn oświadczył, że miasto zostało zdobyte przez Rosję. Ukraińcy zaprzeczają

W Bachmucie od długiego czasu toczą się intensywne walki. Strony konfliktu wysyłają sprzeczne sygnały na temat aktualnej sytuacji w regionie. 2 kwietnia właściciel biorącej udział w walkach Grupy Wagnera Jewgienij Prigożyn stwierdził, że Bachmut został oficjalnie zajęty przez Rosjan. Poinformował również, że na budynku lokalnej administracji wywieszono rosyjską flagę. Ukraińcy zaprzeczyli doniesieniom Prigożyna. "Wróg nie zaprzestał ataku na Bachmut. Jednak ukraińscy obrońcy dzielnie utrzymują miasto, odpierając liczne ataki wroga" - przekazano wówczas w komunikacie Sztabu Generalnego Sił Zbrojnych Ukrainy.

Amerykański think tank Institute for the Study of War 5 kwietnia opublikował raport, z którego wynika, że wojska rosyjskie kontynuują realizację swoich planów wojskowych, związanych z przejmowaniem kontroli nad regionem Bachmutu.