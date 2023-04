Wyjątkowa Wielkanoc w Jerozolimie. Trzy religie świętują jednocześnie. A policja szturmuje meczet

W tym roku katolicka Wielkanoc zbiega się w czasie ze świętami dwóch innych religii monoteistycznych, obecnych w Jerozolimie. Z tego powodu atmosfera w mieście jest niezwykle napięta. W środę doszło do starć policji z Palestyńczykami po tym, jak izraelskie siły wtargnęły do meczetu Al-Aksa, jednego z najważniejszych miejsc islamu.

Muzułmanie obchodzą święty miesiąc Ramadan. Policja dwukrotnie przeprowadziła szturm na meczet Al-Aksa w Jerozolimie, podczas modlitwy wiernych, w środę rano i późnym wieczorem - informuje CNN. W reakcji na szturm policji Palestyńczycy protestowali i palili opony wzdłuż ogrodzenia granicznego z Izraelem, na wschód od miasta Gaza. Miasto zostało również ostrzelane przez bojowników.

Izraelska policja dwukrotnie szturmuje meczet w Jerozolimie

Służby poinformowały, że aresztowały i usunęły ponad 350 osób z meczetu, a dwóch izraelskich policjantów zostało rannych po tym, jak jej siły wkroczyły do meczetu Al-Aksa. Według policji, w środku zabarykadowały się "setki uczestników zamieszek i profanatorów meczetów, którzy rzucali w nich kamieniami".

Palestyński Czerwony Półksiężyc w Jerozolimie oznajmił, że co najmniej 12 osób zostało rannych podczas starć w meczecie i wokół niego, a co najmniej trzech rannych zostało przewiezionych do szpitala, niektórzy z obrażeniami od gumowych kul. CNN podaje, że w pewnym momencie karetki zostały zaatakowane przez policję i uniemożliwiono im dotarcie do rannych.

Środowe szturmy i przemoc w Jerozolimie potępił świt arabski i muzułmański. Ministerstwo Spraw Zagranicznych Jordanii wezwało Izrael do natychmiastowego usunięcia swoich sił z meczetu. Jordania wezwała również do zwołania nadzwyczajnego posiedzenia Ligi Arabskiej w celu omówienia rozwoju sytuacji.

W miejscu świętym i w okresie świętym nie ma miejsca na przemoc. Sceny w meczecie Al-Aksa są szokujące, podobnie jak rakiety wystrzelone z Gazy w kierunku Izraela. Wzywamy do powściągliwości i deeskalacji, aby umożliwić pokojowe oddawanie czci i chronić świętość miejsc świętych

- oświadczyło Amerykańskie Biuro ds. Palestyny na Twitterze.

Wielkanoc w Jerozolimie. Bezprecedensowy apel chrześcijańskich duchownych

Muzułmanie świętują Ramadan, a żydzi w środę wieczorem rozpoczęli obchody święta Paschy. Upamiętnia ono wyzwolenie Izraelitów z egipskiej niewoli, ich przejście przez Morze Czerwone i opuszczenie Egiptu. Obchody potrwają do 13 kwietnia. Częścią uroczystości jest wieczorna modlitwa w synagodze. Pascha, podobnie jak chrześcijańska Wielkanoc, jest świętem ruchomym, obchodzonym po pierwszej, wiosennej pełni księżyca. Świętowanie trwa od siedmiu do ośmiu dni.

Z kolei tuż przed niedzielą 2 kwietnia, która rozpoczyna w kościele katolickim Wielki Tydzień i przygotowanie do Wielkanocy, Kościoły chrześcijańskie w Jerozolimie zaapelowały do władz Izraela o zapewnienie bezpieczeństwa wiernym na czas świąt. W tym roku w Jerozolimie zbiegają się z rosnącą liczbą ataków na miejscowych chrześcijan. Po raz pierwszy w historii przedstawiciele wszystkich chrześcijańskich Kościołów wspólnie zaapelowali do władz Izraela o poszanowanie wolności religijnej. Wspólnotę międzynarodową wezwali z kolei, by informowała o sytuacji chrześcijan i lobbowała na ich rzecz. Chrześcijańscy duchowni skarżą się też na dyskryminację ze strony izraelskich władz. Mimo oficjalnych zapewnień rządu o poszanowaniu wolności religijnej, nie wszyscy chrześcijanie dostają pozwolenia na przyjazd na uroczystości do Jerozolimy.

Papież Franciszek w szpitalu. Arcybiskup Gądecki zaapelował do Polaków

Wielkanoc w Kościele katolickim. Wielki Czwartek na pamiątkę ostatniej wieczerzy

W Kościele katolickim wieczorem rozpoczyna się Triduum Paschalne, na które składają się Wielki Czwartek, Wielki Piątek i Wielka Sobota. Dla wiernych to najważniejszy liturgiczny okres w roku. Polski episkopat przypomina, że w Wielki Czwartek rano we wszystkich kościołach katedralnych biskup diecezjalny wraz z kapłanami odprawia Mszę św. Krzyżma. Święci się wtedy oleje, które służą przez cały rok przy udzielaniu sakramentów. Kapłani odnawiają przyrzeczenia kapłańskie.

Wieczorem celebrowana jest uroczysta Mszą św. Wieczerzy Pańskiej. Jest ona dziękczynieniem za ustanowienie Eucharystii i kapłaństwa. Wcześniej z tabernakulum wyjmuje się Najświętszy Sakrament i miejsce to pozostaje puste do Nocy Zmartwychwstania.

