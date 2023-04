Biały Dom reaguje na słowa Andrzeja Dudy. Chodzi o Ukrainę

Zobacz wideo Początek przemówienia Zełenskiego. Po krótkim powitaniu prezydent Ukrainy zaczął mówić po polsku

John Kirby powiedział, że Stany Zjednoczone dążą do tego, by Ukraina pozostała suwerenna, niezależna, bezpieczna i by jej integralność terytorialna była respektowana. Kirby przypomniał deklaracje w tej sprawie sekretarza obrony USA Lloyda Austina. - Będziemy współpracować z Ukrainą w sprawie jej długoterminowych potrzeb obronnych po tym, jak ta wojna się skończy, ponieważ ich wojsko zmieniło się dramatycznie w ciągu ostatniego roku - powiedział. Kirby dodał, że Pentagon analizuje i nadal będzie analizował te potrzeby. Podkreślił jednak, że obecnie priorytetem jest pomoc Ukrainie w odzyskaniu utraconego terytorium. - W tej chwili skupiamy się na pomocy Ukrainie w obronie przed nielegalną, niesprowokowaną inwazją sił rosyjskich wewnątrz ich kraju - powiedział rzecznik Rady Bezpieczeństwa Narodowego Białego Domu. Kirby dodał, że Stany Zjednoczone robią wszystko, co możliwe, by prezydent Zełenski znalazł się w jak najlepszej pozycji negocjacyjnej, gdy przyjdzie czas na negocjacje w sprawie zakończenia wojny.

Kwestię dodatkowych gwarancji bezpieczeństwa poruszył Andrzej Duda podczas wizyty Wołodymyra Zełenskiego w Warszawie. Polski przywódca podkreślił, że nasz kraj działa na forum NATO w sprawie Ukrainy. - Staramy się uzyskać dla Ukrainy na przyszły szczyt NATO w Wilnie, latem tego roku, dodatkowe gwarancje bezpieczeństwa, które będą wzmacniały potencjał militarny Ukrainy i poczucie bezpieczeństwa społeczeństwa ukraińskiego, i które będą także istotnym wzmocnieniem morale obrońców Ukrainy - poinformował Duda.