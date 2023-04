24 lutego 2022 roku wojna w Ukrainie stała się faktem. "Nie będę panikować, nie będę płakać. Będę spokojna i pewna siebie. Patrzą na mnie moje dzieci. Będę obok nich. I obok mojego męża. I będę z wami" - napisała wówczas na Instagramie Ołena Zełenska. Słów dotrzymała.

REKLAMA

Zobacz wideo Początek przemówienia Zełenskiego. Po krótkim powitaniu prezydent Ukrainy zaczął mówić po polsku

Kim jest Ołena Zełenska? Architektka, która poświęciła się pisaniu

Ołena Zełenska (z domu Kyjaszko) urodziła się 6 lutego 1978 r. w Krzywym Rogu (obw. dniepropetrowski). W rodzinnej miejscowości ukończyła studia architektoniczne. Jednak zamiast projektowaniem, zajęła się pisaniem scenariuszy dla kabaretu Studio Kwartał 95, w którym występował Wołodymyr. Para poznała się już w szkole podstawowej, ale nie nawiązała bliższego kontaktu. Zmieniło się to dopiero wtedy, kiedy zaczęli razem współpracować. Z czasem przyjaźń przerodziła się w miłość. W 2003 r. Ołena i Wołodymyr wzięli ślub. Rok później na świat przyszło ich pierwsze dziecko - Ołeksandra - w 2013 r. drugie - syn Kirył.

Zełenscy pracowali w produkcji telewizyjnej i stworzyli jeden z najpopularniejszych show "Wieczorny kwartał". Po udziale Wołodymyra w "Tańcu z gwiazdami", a następnie serialu komediowym "Sługa narodu", para stała się jedną z najbardziej rozpoznawalnych w Ukrainie. On uwielbia występować, ona woli prywatność. On jest charyzmatyczny, ona sprawia wrażenie powściągliwej. Mimo wielu różnic tworzą udaną relację. - Wolę siedzieć za kulisami. Mój mąż jest zawsze na czele, podczas gdy ja czuję się lepiej w cieniu. Nie jestem duszą towarzystwa, nie lubię opowiadać dowcipów. To nie leży w moim charakterze - mówiła w wywiadzie dla ukraińskiego Vogue'a.

Pierwsza dama nie tylko ozdobą

Wołodymyr Zełenski 31 grudnia 2018 r. oficjalnie zapowiedział swój start w wyborach. 21 kwietnia 2019 otrzymał 73,2 proc. głosów i tym samym został przywódcą Ukrainy, a Ołena - pierwszą damą. Jako żona prezydenta nie zrezygnowała z dotychczasowej pracy. Co więcej, kariera nie przeszkodziła jej w działalności społecznej. Obszarami, w których była aktywna, są: prawa kobiet, równość płci, przemoc domowa oraz bezpieczeństwo i zdrowie dzieci. - Mam wiele pomysłów i przekonałam się, że wprowadzanie pozytywnych zmian jest realne, po prostu trzeba czegoś szczerze pragnąć i ciężko pracować - mówiła.

Kancelaria Prezydenta zaliczyła wpadkę. Zełeńscy, Dudowie i jednorożec

Wojna w Ukrainie. Co się dzieje? Zaczęło się

Wczesnym rankiem 24 lutego 2022 r. Ołenę obudził huk. Otworzyła gwałtownie oczy. Była sama w łóżku. Zerwała się i pobiegła do drugiego pokoju, w którym do pracy przygotowywał się Wołodymyr - relacjonowała w rozmowie z "The Guardianem" moment, w którym rozpoczęła się rosyjska inwazja. - Co się dzieje? - zapytała męża. - Zaczęło się - odpowiedział. - Miałam wrażenie, że jestem w równoległej rzeczywistości, że śnię - wyznała Zełenska.

Zełenska z apelem po atakach na ukraińskie miasta: Kraj nie powinien się zatrzymywać

Ołena nie uciekła z Kijowa. Zainicjowała pomoc dla Ukraińców zmagających się z traumą. Wciąż przypomina o kobietach doświadczających przemocy. Walczy o to, by dzieci mogły się uczyć nawet w tych trudnych czasach. - Ja mogę być takim wzorem tylko dla pewnej, znaczącej części. Jednak dla kobiet i dzieci dobrym przykładem jest obecność mojej żony. Uważam, że odgrywa w Ukrainie bardzo istotną rolę, dla naszych rodzin i dla naszych kobiet - powiedział jej mąż Wołodymyr Zełenski.