Putin miota absurdalnymi oskarżeniami: Wsparcie USA dla "kolorowych rewolucji" przyczyniło się do wojny

Władimir Putin spotkał się w środę 5 kwietnia z zagranicznymi ambasadorami na ceremonii przyjęcia listów uwierzytelniających, podczas której wygłosił także absurdalne przemówienie. Jak podaje rosyjska agencja informacyjna Interfax, Putin przyznał, że "stosunki Rosji ze Stanami Zjednoczonymi przeżywają głęboki kryzys". Dyktator powiedział także, że popieranie przez USA "kolorowych rewolucji" doprowadziło do obecnego "kryzysu" w Ukrainie.

Putin: USA doprowadziły do dzisiejszego kryzysu ukraińskiego

- Stosunki między Rosją a Stanami Zjednoczonymi, od których bezpośrednio zależy globalne bezpieczeństwo i stabilność, niestety przeżywają głęboki kryzys - zaczął Putin. Na zebraniu obecna była między innymi nowa ambasadorka USA Lynn Tracy, do której zwrócił się Putin. - Wiem, że możesz się ze mną nie zgadzać, ale nie mogę dziś nie wspomnieć, że wykorzystanie przez Stany Zjednoczone w swojej polityce zagranicznej takich narzędzi, jak wsparcie dla tzw. kolorowych rewolucji, wsparcie zamach stanu w Kijowie w 2014 roku, ostatecznie doprowadziło do dzisiejszego kryzysu ukraińskiego i dodatkowo przyczyniło się negatywnie do degradacji stosunków rosyjsko-amerykańskich - stwierdził rosyjski dyktator. Dodał także, że Rosja "zawsze opowiadała się za budowaniem stosunków rosyjsko-amerykańskich wyłącznie na zasadach równości, poszanowania suwerenności i interesów drugiej strony oraz nieingerowania w sprawy wewnętrzne". Zastrzegł, że tymi zasadami Rosja będzie się kierować w przyszłości.

Putin oskarżył Zachód o wojnę w Ukrainie. Ponownie

To nie pierwszy raz, gdy rosyjski przywódca oskarża państwa zachodnie o wywołanie wojny w Ukrainie. Zrobił to również m.in. podczas przemówienia przed Zgromadzeniem Federalnym, na trzy dni przed rocznicą wybuchu wojny. - My chcemy to zatrzymać - mówił wówczas, dodając, że" zachodni politycy nie dbają o tragedię ludzi". - Chcę powtórzyć: to oni (Zachód - red.) rozpętali wojnę, a my siłą ją powstrzymamy - grzmiał Putin, przemilczając fakt, że 24 lutego 2022 roku to Rosja rozpoczęła pełnoskalową inwazję na Ukrainę.