Szkocja. 21-letni mężczyzna uniknie więzienia za gwałt na 13-latce. Sąd uznał, że jest za młody

W 2018 Sean Hogg zgwałcił 13-letnią dziewczynkę w parku Dalkeith Country w Midlothian w Szkocji. W poniedziałek 3 kwietnia 2023 roku sąd w Glasgow skazał obecnie 21-letniego sprawcę napaści seksualnej na 270 godzin prac społecznych, uznając, że jest zbyt młody, by trafić do więzienia. Decyzja wywołała oburzenie wśród polityków oraz przedstawicieli organizacji charytatywnych, którzy są zszokowani faktem, że sprawca nie usłyszał kary pozbawienia wolności.

REKLAMA

Zobacz wideo Zapadł wyrok ws. Justyny Wydrzyńskiej. Kobieta uznana za winną pomocy aborcyjnej!

Szkocja. Zgwałcił 13-latkę i uniknie więzienia. Sąd uznał, że jest za młody

- Gwałt jest jednym z najpoważniejszych przestępstw i dlatego jest rozpatrywany w Sądzie Najwyższym. Patrząc na okoliczności - wiek ofiary i jej bezbronność są czynnikami obciążającymi. Ze względu na stopień powagi przestępstwa muszę wziąć pod uwagę twoją odpowiedzialność i wziąć pod uwagę także twój wiek - powiedział w trakcie rozprawy sędzia Sądu Najwyższego Lord Lake cytowany przez portal mirror.co.uk. - Nie mam zamiaru wysyłać cię do więzienia - dodał. Podkreślił, że jest to pierwsze przestępstwo oskarżonego. - Masz 21 lat, a miałeś wtedy 17 lat. Więzienie nie pozwala mi sądzić, że przyczyni się to do twojej resocjalizacji - uznał sędzia rozpatrujący sprawę Hogga, skazując 21-latka na 270 godzin prac społecznych, kuratelę sądową i wpisanie na trzy lata do rejestru przestępców seksualnych.

Jest akt oskarżenia ws. uprowadzenia i gwałtu na 14-latce z Poznania

Szkocka opinia publiczna uważa wyrok za "niepokojąco łagodny"

Decyzja sądu wstrząsnęła opinią publiczną, politykami oraz przedstawicielami organizacji charytatywnych. Dyrektorka jednej z nich - Rape Crisis Scotland - Sandy Brindley określiła wyrok jako "niepokojąco łagodny". - To niezwykle poważna sprawa i jesteśmy zszokowani, że ten sprawca nie otrzymał kary pozbawienia wolności. Biorąc pod uwagę wagę tej zbrodni i fakt, że była ona rozpatrywana w Sądzie Najwyższym, ten wyrok wydaje się nam niepokojąco łagodny - stwierdziła Brindley cytowana przez brytyjski serwis. Rzecznik szkockiego konserwatywnego wymiaru sprawiedliwości Jaime Greene dodał także, że brak kary dla oprawcy stanowi zniewagę dla jego ofiar. Podkreślił także problem wytycznych dotyczących wyroków, które "mijają się z rzeczywistością" oraz "związują ręce sędziom".

W styczniu 2022 roku w Szkocji wprowadzono wytyczne dla sędziów, które nakazują łagodne traktowanie oskarżonych poniżej 25. roku życia. W uzasadnieniu stwierdzono, że młodsze osoby mają większe predyspozycje do zmian i resocjalizacji. Sędzia rozpatrujący sprawę Seana Hogga poinformował, że jeżeli przestępstwo, którego dopuścił 21-latek, popełniłaby osoba mająca powyżej 25 lat, wówczas podlegałaby karze od czterech do pięciu lat więzienia.