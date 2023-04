W mediach społecznościowych udostępniono nagranie jednego z publicznych wystąpień rosyjskiej Rzeczniczki Praw Dziecka. Maria Lwowa-Biełowa postanowiła wyżalić się na publicznym forum na sytuację w swoim domu.

REKLAMA

Zobacz wideo Czy Putin powinien stanąć przed Trybunałem w Hadze odpowiadając za ludobójstwo? Zalewski: Moim zdaniem tak

Rzeczniczka "adoptowała" ukraińskie dziecko. Teraz skarży się, że biega za innymi i krzyczy: "Zjem cię, mały Moskalu!"

Maria Lwowa-Biełowa, która została oskarżona przez Międzynarodowy Trybunał Karny o masowe uprowadzanie nieletnich z Ukrainy, sama przyznała, że "adoptowała" ukraińskie dziecko z Mariupola. Miasto to było bardzo intensywnie bombardowane przez Rosjan, którzy atakowali obiekty mieszkalne, szkoły, szpitale, a także konwoje z pomocą humanitarną. Po zajęciu miasta przez najeźdźców informowano o tysiącach ukraińskich dzieci, które zostały nielegalnie przewiezione na terytorium Rosji. W propagandowych materiałach przekazywano, że są to sieroty wojenne, których przymusowe wywiezienie argumentowano chęcią znalezienia dla nich "dobrego domu" w Rosji.

Ścigana za te same zbrodnie, co Putin. Lwowa-Biełowa nagrana w Ukrainie

Maria Lwowa-Biełowa opowiedziała, jak po czasie wygląda życie jej rodziny z "adoptowanym" ukraińskim dzieckiem. - Nie powiem, że wszystko idzie prosto i gładko. Oczywiście są drobne problemy. Ukraińskie dziecko biega za innymi, młodszymi dziećmi i krzyczy: "Zjem cię, mały Moskalu!". Właśnie tak wychowuje się ukraińskie dzieci. To jest wynik antyrosyjskiej propagandy - krytykowała rzeczniczka.

Rosjanie masowo wywozili ukraińskie dzieci. Przejmująca historia 17-letniego Bohdana

Dziennikarze portalu novynarnia.com opisali też historię ukraińskiego chłopca, Bohdana Yermokhina, który został wywieziony z Mariupola do Rosji. W obozie przejściowym zapoznał się z Filipem, którego "adoptowała" Lwowa-Biełowa. 17-latek pewnego dnia uciekł od adopcyjnej rodziny. Został zatrzymany przez służby dopiero na granicy Rosji z Białorusią i zawrócony. Jak się okazało, 17-letni Bohdan chciał uciec, bo w Ukrainie została jego rodzona siostra.

Przeczytaj więcej informacji z kraju i ze świata na stronie głównej Gazeta.pl.

Ukraina odtwarza pułk Azow. "Wysiłek ostatniej szansy"

Z danych ukraińskich władz wynika, że Rosjanie wywieźli z Ukrainy kilkanaście tysięcy ukraińskich dzieci. - Mamy listę co najmniej 16 tys. dzieci uprowadzonych z Ukrainy, ale de facto ta liczba jest o wiele większa, ponieważ nie mamy możliwości weryfikacji wszystkich danych z terenów okupowanych przez Rosję - mówiła pod koniec marca deputowana Rady Najwyższej Ukrainy Jewgienija Krawczuk.

Rzeczniczka Praw Dziecka w Ukrainie Daria Herasymczuk dodała, że do połowy marca do Ukrainy udało się przywieźć 323 spośród porwanych do Rosji dzieci.