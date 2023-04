Daniel Boessenbacher jest księdzem z protestanckiego kościoła Saint-Guillaume w Strasburgu we wschodniej Francji. Po dwóch listach z groźbami, które otrzymał 1 marca, zdecydował się zgłosić sprawę na policję. Duchowny twierdzi, że powodem nienawiści anonimowych osób są pokazy tańca na rurze, które odbyły się w jego kościele 29 i 30 marca.



Francja. Ksiądz otrzymuje groźby śmierci po pokazie tańca na rurze w kościele

Kontrowersję zapoczątkowały dwa wieczory, podczas których można było zobaczyć pokaz byłego mistrza Europy w tańcu na rurze Vincenta Grobelnego we francuskim kościele. Zaprezentował on sztukę akrobacji na rurze do utworu liturgicznego Stabat Mater, który dotyczy cierpienia Matki Boskiej po ukrzyżowaniu Chrystusa. Duchowny określił przedstawienie jako "kuszące, ale delikatne". Wydarzenie cieszyło się sporą popularnością, ponieważ tysiąc biletów bardzo szybko się wyprzedało.

Boessenbacher nie spodziewał się, że pokaz spowoduje tak nienawistną reakcję. Na początku miesiąca otrzymał list, na kopercie napisano, że to prezent na Wielki Tydzień. W środku znajdowały się groźby z wieloma błędami ortograficznymi i wezwaniem do zabicia parafian - informuje France Info.

"Musimy odciąć mu głowę, ponieważ dał klucz do naszego świętego kościoła temu tańczącemu wężowi" - brzmiała jedna z gróźb, znajdujących się w liście, jak informuje gazeta "Dernières Nouvelles d'Alsace". Pozostałe szydziły: "To nie kościół, to kabaret", lub: "Czekaj, zatańczę ci w grobie".

Ksiądz zamierza kontynuować pokazy tańca na rurze w kościele

Ksiądz postanowił złożyć skargę 3 kwietnia na posterunku policji w Strasburgu. Duchowny oznajmił, że groźby go nie zniechęcają, ponieważ otrzymuje wiele wsparcia. Duchowny podkreślił, że trudno mu zrozumieć, jak można cytować Chrystusa i chcieć ścinać głowy, ponieważ nie było o tym mowy w Ewangeliach. - Myślę, że Kościół musi nadal otwierać się na świat - oznajmił duchowny.

Jak informuje France Info, protestancka budowla od kilku lat ma w założeniu iść z duchem czasu. Organizowanych jest tam kilka wydarzeń, takich jak projekcja filmu "Egzorcysta" czy "Escape Game". W kościele Saint-Guillaume zaplanowano już dwa inne pokazy operowe i taniec na rurze w dniach 31 maja i 1 czerwca.