Prezydent Władimir Putin stale ma przebywać w bunkrze, nie korzysta z telefonu komórkowego i stale żyje w strachu o swoje życie - ujawnił były rosyjski oficer ochrony Gleb Karakułow w rozmowie z redakcją projektu Dossier Center. Projekt stworzył były szef koncernu Jukos, krytyk rosyjskich władz, Michaił Chodorkowski. Karakułow do połowy października 2022 roku był współpracownikiem Putina. Do jego obowiązków należało m.in. przekazywanie prezydentowi szyfrowanych wiadomości.



Więcej podobnych informacji znajdziesz na stronie głównej Gazeta.pl.

REKLAMA

Zobacz wideo Morawiecki sprzeciwia się decyzji MKOl-u: Co to jest za podejście do tematu?!

Były oficer w Federalnej Służbie Ochrony uciekł z Rosji. Nie chciał brać udziału w wojnie

35-letni oficer Gleb Karakułow pracował w Federalnej Służbie Ochrony od 2009 roku. Po nasileniu wojny w Ukrainie chciał zrezygnować ze stanowiska i wyjechać z Rosji. W 2022 roku zakończyła się ważność jego paszportu, a wyrobienie nowego dokumentu wymagało czasu. Po ogłoszeniu częściowej mobilizacji we wrześniu 2022 roku Rosjanin bał się, że zostanie wysłany, aby walczyć w Ukrainie. - Rano 24 lutego spędziłem chyba pół godziny w stanie szoku. Potem, najwyraźniej w wyniku tych wszystkich zmartwień, rozwinąłem pewne problemy zdrowotne. Spędziłem trzy miesiące na zwolnieniu lekarskim. Zdałem sobie już sprawę, że muszę spróbować jakoś wyjechać przed przejściem na emeryturę - wspominał Karakułow.

Gleb Karakułow do 14 października 2022 roku pracował jako inżynier w Prezydenckim Zarządzie Łączności FGS. Wtedy też wraz ze współpracownikami udał się do Astany, gdzie Władimir Putin miał uczestniczyć w trzech ważnych wydarzeniach (VI Szczyt Konferencji ds. Zaangażowania i Budowy Zaufania w Azji, spotkanie Rady Szefów Państw WNP oraz szczyt Rosja - Azja). Mężczyzna wykorzystał tę podróż, aby wraz z żoną i córką, które przyleciały z nim do Astany, uciec do Stambułu. - Za niecałe dwa lata miałem przejść na emeryturę. W lutym 2022 nasiliła się wojna i nie mogłem już iść na kompromisy ze sobą. Nie mogłem pozostać w służbie tego prezydenta. Uważam go za zbrodniarza wojennego - powiedział Karakułow w rozmowie z redakcją projektu Dossier Center.

Kreml straszy bronią nuklearną na Białorusi. O co chodzi? ISW wyjaśnia

Rosja. "Władimir Putin stracił kontakt ze światem"

Gleb Karakułow wspomina, że nigdy nie rozmawiał z prezydentem. - Putin dużo pracuje, widać to podczas jego podróży służbowych. Nie kładzie się spać do 2 lub 3 nad ranem czasu moskiewskiego. Kiedy był na Kamczatce, spotykał się w środku nocy, po prostu dlatego, że w Moskwie był dzień i było to dla niego wygodne. Rosyjski prezydent nie korzysta jednak z urządzeń mobilnych. - Nie używa telefonu komórkowego. To znaczy, przez wszystkie lata mojej służby, ani razu nie widziałem go z telefonem komórkowym. Nie korzysta z Internetu ani telefonu komórkowego. Otrzymuje informacje wyłącznie od najbliższego otoczenia, przez co żyje w próżni informacyjnej - relacjonował Karakułow.



Jednocześnie prezydent nalega, aby rosyjska telewizja była dostępna w każdym miejscu, w którym przebywa. Rosjanin zwraca też uwagę, że Władimir Putin obawia się zachorować na COVID-19. - To izolujący się prezydent. Musieliśmy przestrzegać ścisłej kwarantanny przez dwa tygodnie przed każdą imprezą, nawet tą trwającą od 15 do 20 minut. Jest pula pracowników, którzy zostali oczyszczeni - przeszli tę dwutygodniową kwarantannę. Są wtedy czyści i mogą pracować w tym samym pokoju co Putin - powiedział Karakułow. - Wszyscy są trochę zakłopotani, dlaczego to wciąż trwa. Bo wszyscy zostali zmuszeni do szczepienia. Wszyscy przechodzą badania przesiewowe, monitorują swój stan zdrowia i poddają się regularnym badaniom. Wiem, że wszyscy pomocnicy prezydenta wykonują testy PCR kilka razy dziennie. Nie mam pojęcia dlaczego, prawdopodobnie po prostu martwi się o swoje zdrowie - dodał.

Biden zatwierdził pakiet pomocy dla Ukrainy. Wynosi 2,6 miliardów dolarów

Gleb Karakułow twierdzi również, że Władimir Putin stracił kontakt ze światem. - Od kilku lat żyje w kokonie informacyjnym, większość czasu spędza w swoich rezydencjach, które media bardzo trafnie nazywają bunkrami. Bardzo boi się o swoje życie. Otacza się nieprzeniknioną barierą kwarantann i próżnią informacyjną. On ceni tylko własne życie i życie swojej rodziny i przyjaciół. Życie twojej rodziny i przyjaciół go nie interesuje. Wyrywając mężczyzn z ich rodzin i wysyłając ich na rzeź w suwerennej Ukrainie, pokazuje, że nie dba o to, co dzieje się z naszym krajem i Ukrainą - stwierdził Karakułow.

Karakułow jest najwyższym rangą rosyjskim oficerem służb specjalnych, który potępił wojnę w Ukrainie i uciekł z Rosji. W swoim kraju jest uważany za poszukiwanego i wszczęto wobec niemu sprawę karną, dotyczącą dezercji. "Publikujemy przeprowadzony wcześniej wywiad, upewniając się, że Karakułow i jego rodzina są bezpieczni" - przekazała redakcja projektu Dossier Center.