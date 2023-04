Trump został sam? Melania coraz rzadziej pojawia się u jego boku. "Pozostaje wściekła"

Nowojorska prokuratura postawiła Donaldowi Trumpowi 34 zarzuty dotyczące fałszowania dokumentacji biznesowej związanej z przekazaniem podczas kampanii wyborczej 2016 byłej gwieździe porno Stormy Daniels 130 tysięcy dolarów za milczenie na temat ich rzekomego związku.

REKLAMA

Donald Trump oświadczył, że postawione mu przez nowojorską prokuraturę zarzuty są elementem politycznej nagonki jego przeciwników. Podczas wystąpienia w swojej rezydencji Mar-a-Lago na Florydzie były prezydent USA powiedział, że oskarżenia pod jego adresem - które pojawiły się zarówno w tym, jak i innych dochodzeniach - są nieprawdziwe i stanowią ingerencję w wybory, które odbędą się w 2024 roku.

Od kiedy lider republikanów ogłosił, że planuje start w wyborach prezydenckich, u jego boku próżno szukać Melanii. Kobieta nie była również obecna w czasie jego wtorkowego wystąpienia w rezydencji na Florydzie. Melania Trump pojawiła się u boku swojego męża Donalda Trumpa w tym roku tylko raz, pod koniec zeszłego tygodnia, na kilka dni przed jego aresztowaniem w Mar-a-Lago, gdzie miliarder urządził przyjęcie.

Zobacz wideo Donald Trump będzie chciał wrócić do wyścigu o Biały Dom? Kohut: Jest to realne

"Melania prowadzi własne życie i nadal czuje się szczęśliwa, przebywając w Mar-a-Lago, otoczona ludźmi, którzy ją kochają i którzy nigdy nie mówią złych rzeczach o jej mężu" - informuje express.co.

Źródło People, które cytuje portal, informuje, że była Pierwsza Dama "pozostaje wściekła" i nie chce słyszeć o "rzekomej cichej zapłacie pieniężnej" dla Daniels.

Ivanka Trump odsuwa się od kampanii ojca

Media informują, że także Ivanka Trump odcięła się od ojca już po tym, gdy ogłosił, że po raz trzeci zamierza się ubiegać o urząd prezydenta. - Nie planuję angażować się w politykę. Mimo że zawsze będę kochać i wspierać mojego ojca, idąc naprzód, zrobię to poza areną polityczną - zapowiedziała.

Informator redakcji People przekazał, że kobieta wycofała się z Nowego Jorku do Miami, gdzie "skupia się na biznesach, rodzinie i odpoczywa od swojego ojca".

Trump zaprzecza zarzutom

"Jedyne przestępstwo, które popełniłem, to obrona naszego kraju przed tymi, którzy chcą go zniszczyć" - powiedział Trump do swoich zwolenników.

Były prezydent po raz kolejny zasugerował, że wybory prezydenckie w 2020 roku zostały sfałszowane. - Nasze wybory były jak w krajach Trzeciego Świata, a teraz mamy do czynienia z ingerencją wyborczą, jakiej nigdy wcześniej nie widziano - mówił były prezydent. Donald Trump skrytykował też obecnego prezydenta Joe Bidena, wskazując na inflację i zagrożenia ze strony Rosji oraz Chin. - W takim kraju żyjemy. Stany Zjednoczone są w tarapatach - ocenił.

Poparcie dla Donalda Trumpa rośnie, dla jego rywala - maleje

Donald Trump jest głównym kandydatem partii republikańskiej w wyborach prezydenckich, które odbędą się w przyszłym roku. Nowojorski akt oskarżenia - paradoksalnie - przyczynił się jednak do umocnienia go na pozycji lidera w republikańskich prawyborach.