Trump sprzedaje koszulki z fałszywym policyjnym zdjęciem. Na procesie zarobił już miliony

We wtorek Donaldowi Trumpowi postawiono 34 zarzuty. Dotyczą one fałszowania dokumentacji biznesowej związanej z rzekomym przekazaniem podczas kampanii wyborczej 2016 roku byłej gwieździe porno Stormy Daniels 130 tysięcy dolarów za milczenie na temat ich związku oraz podejmowanie innych działań w celu zapobieżenia publikacjom prasowym na ten temat.

Według doniesień Trump i Daniels mieli mieć romans w 2006 roku. O ile jednak były prezydent potwierdził przekazanie kobiecie pieniędzy, o tyle zaprzecza, by uprawiali oni seks. Oboje zdecydowali się na wykorzystanie sytuacji do sprzedaży gadżetów.

Jak opisuje Variety, na krótko przed postawieniem Trumpa w stan oskarżenia oficjalny sklep internetowy kampanii byłego prezydenta wystawił na sprzedaż koszulkę za 36 dolarów (bez kosztów wysyłki), na której wydrukowano inscenizowane zdjęcie policyjne lidera republikanów z napisem "Niewinny".

Poniżej nazwiska Trumpa na sfałszowanym zdjęciu widnieje napis "45-47", który odnosi się do jego statusu 45. prezydenta USA i zainteresowania ponownym zajęciem Białego Domu jako 47 przywódca.

Biznesmen i polityk w ubiegłym tygodniu sprzedawał też koszulki z napisem "Stoję za Trumpem", które kosztują minimum 47 dolarów (ok. 201 zł). Jak podaje BBC, sztab wyborczy byłego prezydenta twierdzi, że mają one "znikać z półek", a kampania Trumpa zebrała w ciągu pierwszej doby od pojawienia się aktu oskarżenia, ponad 4 miliony dolarów (ponad 17,1 mln zł).

Gadżety sprzedaje także Stormy Daniels. "Dziękuję wszystkim za wsparcie i miłość. Dostaję tak wiele wiadomości, że nie jestem w stanie na nie odpowiadać..." - pisze we wpisie na Twitterze, dodając, że gadżety i autografy, które można zamówić na stronie, szybko się rozchodzą.

Najnowsze sondaże pokazują, że Donald Trump zwiększa przewagę nad rywalami w walce o republikańską nominację prezydencką.

Jak podaje Reuters, 48 proc. osób określających się jako republikanie chce, aby Donald Trump został ich kandydatem na prezydenta USA. W porównaniu z poprzednim sondażem (14-20 marca) to wzrost o 4 pkt proc. Jednocześnie badanie wykazało znaczny spadek poparcia dla jego głównego konkurenta gubernatora Florydy Rona DeSantisa - z 30 proc. do 19 proc.

Donald Trump o zarzutach: To polityczna nagonka

Donald Trump oświadczył, że postawione mu przez nowojorską prokuraturę zarzuty są elementem politycznej nagonki jego przeciwników. Podczas wystąpienia w swojej rezydencji Mar-a-Lago na Florydzie były prezydent USA powiedział, że zarzuty stawiane mu w tym i innych dochodzeniach są nieprawdziwe i stanowią ingerencję w wybory 2024 roku.

- Jedyne przestępstwo, które popełniłem, to obrona naszego kraju przed tymi, którzy chcą go zniszczyć - powiedział Trump do swoich zwolenników.

Trump miało mówić o zarzutach. Wyszło przemówienie kampanijne

Były prezydent po raz kolejny zasugerował, że wybory prezydenckie 2020 roku zostały sfałszowane. - Nasze wybory były jak w krajach Trzeciego Świata, a teraz mamy do czynienia z ingerencją wyborczą, jakiej nigdy wcześniej nie widziano - mówił były prezydent. Donald Trump skrytykował też obecnego prezydenta Joe Bidena, wskazując na inflację i zagrożenia ze strony Rosji oraz Chin. - W takim kraju żyjemy. Stany Zjednoczone są w tarapatach - ocenił.

Donald Trump jest głównym kandydatem partii republikańskiej w wyborach prezydenckich, które odbędą się w przyszłym roku. Nowojorski akt oskarżenia przyczynił się do umocnienia go na pozycji lidera w republikańskich prawyborach.

