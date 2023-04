Trump pisał o nim: "Nienawidzi mnie". Kim jest sędzia Juan Merchan? "Twardy", "nie pozwala na medialny cyrk"

Niedługo przed rozpoczęciem posiedzenia sądu na Manhattanie w Nowym Jorku Donald Trump zamieścił wpis na swojej platformie Truth Social. Stwierdził w nim, że jego sprawa powinna zostać przeniesiona z Manhattanu na Staten Island. Przy okazji zarzucił stronniczość Juanowi Merchanowi, sędziemu, który zajmuje się jego sprawą. "Sędzia 'przydzielony' do mojej sprawy polowania na czarownice [...] NIENAWIDZI MNIE" - pisał Trump w ubiegłym tygodniu.

REKLAMA

Zobacz wideo Zemke: My nie mamy szansy, żeby Polak stanął na czele NATO

"Nie dopuszcza do medialnego cyrku". Kim jest sędzia Juan Merchan?

W amerykańskich mediach Merchan jest opisywany jako "twardy", ale sprawiedliwy sędzia. Adwokaci, którzy rozmawiali z CNN, zwracają uwagę, że nie toleruje zakłócania rozpraw czy opóźnień. - Nie pozwala prokuratorom lub oskarżonym na sprawianie problemów. Nie dopuszcza do medialnego cyrku. Nie sądzę, aby atakowanie go lub grożenie mu przez Trumpa dobrze mu wróżyło na sali sądowej - powiedziała w rozmowie z dziennikarzami adwokatka Karen Friedman Agnifilo.

Sprawę Trumpa Merchan dostał, jak zwraca uwagę AP, zgodnie z systemem rotacyjnym, który funkcjonuje w sądzie.

- Jest poważnym prawnikiem, bystrym, nawet porywczym. Nie jest jednym z tych sędziów, którzy krzyczą na prawników, jest określany jako rozsądny. Zawsze ma kontrolę nad salą sądową - tak sędziego w rozmowie z NBC scharakteryzował prawnik Ron Kuby.

W rozmowie z CNN o Merchanie mówił też Timothy Parlatore, jeden z prawników Trumpa. - Prowadziłem już wcześniej przed nim sprawę. Potrafił być twardy. Nie sądzę, aby było to coś, co sprawi, że zmieni się jego zdolność do oceny faktów w tej sprawie - powiedział.

Donald Trump z 34 zarzutami. Twierdzi, że jest niewinny

Merchan, jak się okazuje, miał możliwość poznania środowiska Donalda Trumpa. W 2022 roku przewodził w procesie o oszustwa podatkowe, w którym skazano Allena Weisselberga, dyrektora finansowego Trump Organization. Ponadto prowadzi sprawę Stevena Bannona, byłego bardzo bliskiego współpracownika Trumpa, w przeszłości szefa jego kampanii wyborczej. Bannon mierzy się z zarzutami dotyczącymi defraudacji środków, które miały zostać przeznaczone na budowę muru na granicy z Meksykiem.

Juan Merchan rozpoczął karierę prawniczą w 1994 roku. Zaczynał jako pomocnik prokuratora okręgowego w wydziale procesowym na Manhattanie. Później pracował w biurze prokuratora generalnego przy sprawach z Long Island. W 2006 roku został skierowany do pracy w sądzie rodzinnym na Bronksie. Ostatecznie w 2009 roku został sędzią Sądu Najwyższego Nowego Jorku.

Donald Trump oskarżony przez 26 kobiet. "Po prostu zaczynam je całować"