Zwrot akcji w sprawie zamachu w Petersburgu. Tajemnicza organizacja przyznaje się do ataku

Według informacji podanych przez BBC Russian News, eksplozja mająca miejsce w trakcie spotkania z Władlenem Tatarskim w petersburskiej kawiarni, zabiła rosyjskiego prowojennego blogera i raniła łącznie aż 40 osób. Rosyjska policja bezzwłocznie rozpoczęła poszukiwania sprawcy zamachu. Na podstawie materiałów nagranych przez uczestników wydarzenia udało się zidentyfikować kobietę, która dostarczyła na miejsce zamaskowaną bombę.

REKLAMA

Zobacz wideo Prof. Legucka: Dużo się może zmienić, jak Ukraińcy podejmą skuteczną kontrofensywę

Dała Tatarskiemu figurkę z ładunkiem wybuchowym. Miała zostać zwerbowana za pośrednictwem Telegramu

Osobą odpowiedzialną za zamach dokonany 2 kwietnia okazała się być Daria Trepowa, szczupła blondynka o jasnej cerze. 26-letnia mieszkanka Petersburga jest przeciwna rosyjskiej inwazji na Ukrainę. W trakcie przesłuchania kobieta nie przyznała się do winy, opowiedziała natomiast o kulisach swojej wcześniejszej działalności. Oskarżona miała zostać zrekrutowana do pracy w kijowskich mediach za pośrednictwem Telegrama, gdzie śledziła ukraińskie kanały i nawiązywała kontakt z aktywistami. Przed wyjazdem miała jednak wykonać kilka zadań, które zlecano jej przez komunikator. Kobieta uważa, że w ten sposób została wrobiona w zamach.

Putin wydał specjalny dekret. Zaskakująca reakcja na zamach na blogera

W pierwszej kolejności musiała udać się do księgarni "Liście", gdzie miała poznać Władlena Tatarskiego i przygotować fotoreportaż z tego spotkania. Jej działanie miało udowodnić, że jest w stanie przeciwdziałać rosyjskiej propagandzie. Drugie zlecenie zakładało przekazanie Tatarskiemu przesyłki odebranej od przypadkowego taksówkarza, który również był nieświadomy jej zawartości. Była to figurka, która okazała się być wypełniona ładunkiem wybuchowym domowej roboty. Kontakt Darii miał nakazać jej wręczenie popiersia w akompaniamencie przemowy o bohaterach z Grupy Wagnera. Kobieta miała otrzymać bilet na samolot do Uzbekistanu, skąd trafiłaby na Ukrainę. Sprawę Trepowej ostatecznie zakwalifikowano jako atak terrorystyczny, za który w Rosji grozi kara dożywotniego pozbawienia wolności.

Wizyta Wołodymyra Zełenskiego w Warszawie. Przydacz podał szczegóły

Zamach w Petersburgu. Narodowa Armia Republikańska przyznaje się do podłożenia bomby

Na kanale Rospartizan na Telegramie pojawiało się rzekome oświadczenie petersburskiej kolumny Narodowej Armii Republikańskiej. "Zorganizowaliśmy i przeprowadziliśmy akcję przeciwko grupie działaczy Z i osobiście przeciwko znanemu podżegaczowi wojennemu i propagandyście wojennemu, zbrodniarzowi wojennemu Maximowi Fominowi, znanemu jako Vladlen Tatarski. Ta akcja została przygotowana i przeprowadzona przez nas samodzielnie, nie mamy żadnych powiązań i nie otrzymaliśmy pomocy od obcych struktur, nie mówiąc już o służbach specjalnych" - napisano. W oświadczeniu znalazły się również zapewnienia, jakoby zamach miał być wymierzony jedynie w osoby aktywnie popierające wojnę, a nie zwykłych cywili. Przypomnijmy, w sierpniu 2022 były deputowany Dumy Ilja Ponomarjow przekazywał, że ta sama organizacja miała stać za zamachem na Darię Duginę, córkę rosyjskiego filozofa Aleksandra Dugina.