Donald Trump stanie przed sądem. Wcześniej zostaną pobrane odciski palców. Co czeka byłego prezydenta USA?

Donald Trump przyleciał w poniedziałek do Nowego Jorku ze swojej rezydencji Mar-a-Lago na Florydzie. Zatrzymał się w wieżowcu Trump Tower, skąd we wtorek po południu ma udać się do sądu karnego na Manhattanie. Agencja AP podkreśla, że nie będziemy świadkami "pochodu sprawcy", gdy podejrzany jest odprowadzany w kajdankach z komisariatu policji. Pełnomocnicy byłego prezydenta w tym zakresie ustalili warunki z prokuratorem okręgowym. Wejście Trumpa do sądu odbędzie się z pominięciem posterunku policji. Polityk nie będzie miał również nałożonych kajdanek.

Donald Trump w sądzie karnym. Wcześniej zostaną pobrane odciski palców

AP zwraca uwagę, że jest wysoce prawdopodobne, iż nikt nie zobaczy, jak Trump w ogóle wkracza do sądu. Do budynku prowadzą bowiem boczne i podziemne wejścia, dzięki którym były prezydent może wejść niezauważony.

W sądzie zostaną pobrane od niego odciski palców. W tym momencie ma nastąpić też formalne "zarejestrowanie" Trumpa jako podejrzanego. Istnieje możliwość, że zostanie zrobione tzw. policyjne zdjęcie byłego prezydenta, ale nie jest to pewne.

Postawienie w stan oskarżenia, które nastąpi w sądzie, będzie polegało na odczytaniu zarzutów. Posiedzenie zaplanowano na 14.15 czasu lokalnego (20.15 w Polsce). Trump, jak wskazuje AP, może zażądać, aby odstąpiono od publicznego czytania stawianych mu zarzutów. Następnie były prezydent zostanie zapytany, czy przyznaje się do winy. Później adwokaci Trumpa zajmą się ustaleniem z sądem i prokuraturą daty kolejnej rozprawy.

Nowy Jork szykuje się na zamieszki. Trump ma stanąć przed sądem

Z wysokim prawdopodobieństwem po zakończeniu procedury Trump będzie mógł swobodnie opuścić budynek sądu. Przestępstwa, o które jest oskarżany były prezydent, nie wymagają wniesienia kaucji. Teoretycznie jednak sędzia mógłby uznać, że istnieje ryzyko ucieczki i nakazać aresztowanie Trumpa. Media w USA sugerują, że po wszystkim polityk uda się z powrotem na Florydę. W rezydencji Mar-a-Lago ma wygłosić przemówienie.

Około godziny 15.30 lokalnego czasu (21.30 w Polsce) ma się odbyć konferencja prokuratora okręgowego hrabstwa Nowy Jork.

Donald Trump postawiony w stan oskarżenia. Pierwszy taki przypadek w historii

Pod koniec marca ława przysięgłych z Nowego Jorku zatwierdziła prokuratorskie zarzuty wobec byłego prezydenta USA związane z przekazaniem przez niego byłej gwieździe porno Stormy Daniels 130 tysięcy dolarów za milczenie w sprawie ich rzekomego związku. Wielka ława przysięgłych zatwierdziła akt oskarżenia przeciwko Donaldowi Trumpowi po głosowaniu. Konkretna lista zarzutów nie została na razie ujawniona. Według amerykańskich mediów jest ich ponad trzydzieści. Wszystkie mają związek z przekazaniem byłej gwieździe porno 130 tysięcy dolarów w czasie kampanii wyborczej w 2016 roku przez ówczesnego adwokata Donalda Trumpa Michaela Cohena. Były prezydent twierdzi, że jest niewinny, że zarzuty mają charakter polityczny i są jawną ingerencją w prezydencką kampanię wyborczą 2024 roku.

W USA w sprawach kryminalnych prokurator nie może samodzielnie wnieść aktu oskarżenia. Musi je zatwierdzić ława przysięgłych, która w stanie Nowy Jork liczy od 16 do 23 osób, po stwierdzeniu, że wystąpiło prawdopodobieństwo popełnienia przestępstwa. Donald Trump jest pierwszym w historii byłym prezydentem, który został postawionym w stan oskarżenia. Ponieważ jednak akt oskarżenia opiera się na prawie stanowym, nawet skazanie byłego prezydenta nie uniemożliwi mu ponownego startu w wyborach prezydenckich.