Donald Trump przed sądem. Czy będzie mógł startować w wyborach, jeśli zostanie skazany?

We wtorek 4 kwietnia były prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump w nowojorskiej prokuraturze stawi czoła zarzutom i zostanie formalnie zarejestrowany jako oskarżony (ok. godz. 20:15 czasu polskiego). Trump twierdzi, że jest niewinny, a prokuratorskie zarzuty o tuszowanie skandalu obyczajowego z udziałem byłej gwiazdy porno Stormy Daniels mają charakter polityczny i są ingerencją w prezydencką kampanię wyborczą 2024 roku. Pojawia się pytanie, czy Donald Trump, jako oskarżony i ewentualnie skazany, będzie mógł kandydować na prezydenta USA, a w razie wygranej - sprawować ten najważniejszy urząd w państwie?

Jak wyjaśniają portale PBS i ABC, ani postawienie Trumpowi zarzutów, ani ewentualny wyrok skazujący nie uniemożliwią mu startu w wyborach. Zgodnie z amerykańską konstytucją kandydat na prezydenta musi spełniać tylko trzy warunki: mieć ukończone 35 lat, mieszkać na terenie USA przez co najmniej 14 lat i posiadać amerykańskie obywatelstwo od momentu urodzenia. Nic więcej. A zatem: osoba postawiona przez władze stanowe lub federalne w stan oskarżenia, skazana lub przebywająca w więzieniu, wciąż może ubiegać się o urząd prezydenta, a w razie wygranej pełnić tę funkcję. "Ale koniec końców - zauważa PBS - sądowy proces miałby dramatyczny wpływ na kampanię prezydencką [takiej osoby] i jej wiarygodność jako prezydenta".

Amerykański prawnik: Jeśli Trump wygra wybory, w ruch może pójść 25. poprawka

- Teoretycznie więc nawet osoba pozbawiona wolności i skazana za zbrodnie może zostać prezydentem. Nie zmienia to jednak faktu, że uwięzienie prezydenta może mu uniemożliwić sprawowanie urzędu, co może też spowodować (w przypadku skazania za zdradę, łapownictwo albo inne poważne przestępstwa) procedurę usunięcia z urzędu (impeachment) - powiedział w rozmowie z dziennikiem "Rzeczpospolita" Jakub P. Medrala, amerykański adwokat. Ekspert podkreślił jednak, że na podstawie 25. poprawki do Konstytucji prezydent może zostać uznany za niezdolnego do sprawowania urzędu, czy też niezdolności do wykonywania swoich obowiązków z więzienia. PBS przypomina, że w skazany za szpiegostwo Eugene Debs, który kandydował na prezydenta USA z ramienia partii socjalistycznej w 1920 roku, zdobył ponad 3 proc. wszystkich głosów.