Walia. Gang zdziczałych owiec terroryzuje wioskę. "Rozbijają obozy na różnych posesjach"

Około 30 owiec opanowało miejscowość Godre'rgraig w środkowej Walii. Zwierzęta uprzykrzają życie mieszkańcom. Niszczą lokalne ogrody, brudzą, ale przede wszystkim stwarzają ogromne zagrożenie dla kierowców. Lokalni urzędnicy są jednak bezradni. Po tym jak bezskutecznie starali się ustalić właściciela zwierząt, zrezygnowali z jakiejkolwiek interwencji.

Walia. Gang zdziczałych owiec terroryzuje mieszkańców wioski

Jak poinformował serwis WalesOnline inwazja zdziczałych owiec trwa od ponad miesiąca. W sumie około 30 osobników błąka się ulicami walijskiej wioski Godre'rgraig. Sterroryzowani właściciele posesji twierdzą, że poszczególne owce upodobały sobie konkretne ogródki. - Są wszędzie. Są dwie, które lubią mój ogród. U pozostałych są inne grupy. Rozbijają obozy na różnych posesjach. Cała wioska jest ich teraz pełna. - tłumaczył w rozmowie z WalesOnline mieszkający w Godre'rgraig Stephan Jones.

Mężczyzna dodał, że duży problem stanowią sterty odchodów, które pokryły całą wioskę, w tym podjazdy, ulice oraz ogrody. Z tego powodu wiele dzieci nie może już dłużej bawić się na zewnątrz. Mieszkańcy przyznali jednak, że zrezygnowali z przeganiania owiec. - To koszmar, ale zrezygnowaliśmy z ich przeganiania, ponieważ nie mają dokąd pójść, więc po prostu wracają - przyznał rozmówca walijskiego portalu.

Owce stwarzają niebezpieczeństwo dla kierowców. "Jestem zaskoczona, że nie doszło do wypadku"

To, co dużo bardziej niepokoi mieszkańców to owce błąkające się po lokalnych drogach oraz w pobliżu ruchliwej drogi szybkiego ruchu A4067. Stephan Jones poinformował, że sam niemal zderzył się ze zwierzętami, które wyłoniły się zza zakrętu. W sprawie owiec głos zabrali także lokalni urzędnicy. - Szczerze mówiąc, jestem zaskoczona, że nie doszło do wypadku - przyznała radna Rosalyn Davies z okręgu Godre'rgraig, która od blisko miesiąca stara się rozwiązać problem zdziczałych zwierząt. Urzędnicy mają jednak związane ręce. Póki właściciel owiec się nie odnajdzie, nie można podjąć w tej sprawie żadnej interwencji. Jak powiedziała Davies to nie tylko nie w porządku w stosunku do mieszkańców, ale także w stosunku do zwierząt, które jak przyznali miejscowi, nie są w najlepszym stanie. - Chociaż są szkodnikami, współczuję im. To nie ich wina, że nie mają gdzie się podziać. W końcu właściciel musi wziąć odpowiedzialność i to uporządkować - podsumował Stephan Jones.