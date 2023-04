We wtorek dokumenty akcesyjne zostały przekazane na ręce sekretarza stanu USA. Nie cały rok temu Finlandia złożyła wniosek o przyjęcie do Sojuszu, co było najszybszym procesem w historii. - Finlandia wnosi znaczące siły o wysokich zdolnościach, wiedzę, doświadczenie . (...) Z wielką dumą przyjmuję Finlandię jako 31. członka NATO - podkreślił Jens Stoltenberg. - Putin chciał zatrzasnąć drzwi Sojuszu. Dziś pokazujemy, że zawiódł, że agresja i zastraszanie nie działa - zaznaczył. - Czekam również na powitanie w naszych szeregach Szwecji. (...) Gwarantujemy, że zrobimy wszystko, aby Szwecja również zrobiła to jak najszybciej - dodał.

Finlandia weszła do NATO

- Możemy podziękować Putinowi - tak szef amerykańskiej dyplomacji Antony Blinken skomentował wejście Finlandii do Sojuszu Północnoatlantyckiego. - On doprowadził do sytuacji, której chciał zapobiec. Przez agresję rosyjską wiele państw zrozumiało, że musi zrobić więcej, by zadbać o własną obronę i by móc odstraszać wszelkie zagrożenia ze strony Rosji - dodał.

Dzisiejsze rozszerzenie NATO o Finlandią nastąpiło w 74.rocznicę jego powstania.