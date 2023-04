Cyberatak na stronę parlamentu Finlandii. W dniu wejścia do NATO

Strona internetowa fińskiego parlamentu nie działa właściwie - poinformowała o tym sama izba. Strona jest przeciążona, można jedynie zobaczyć jej górny fragment. Sekretarz generalna Maija-Leena Paavola przekazała, że na razie nie wiadomo, czy cyberatak ma związek z wejście Finlandii do NATO. Jak podkreśliła, sprawa zostanie dokładnie zbadana. - Mogą istnieć inne powody niż to NATO. To pozostawiam domysłom - zaznaczyła. Organy prasowe parlamentu przekazały mediom, że obecnie podejmowane są działania, które mają przywrócić możliwość korzystania ze strony, jednak "na razie nie ma więcej informacji".

Media przypominają, że parlament w przeszłości był już celem cyberataków, m.in. w sierpniu, kiedy to prezydent USA Joe Biden podpisał protokoły akcesyjne wyrażające zgodę na przyjęcie Finlandii i Szwecji do NATO.

We wtorek po południu Finlandia stanie się pełnoprawnym krajem członkowskim Sojuszu Północnoatlantyckiego, a fińska flaga zostanie wzniesiona przed kwaterą główną. Finlandia, przez lata tradycyjnie neutralna, wysłała wniosek o przyjęcie do NATO w reakcji na rosyjską napaść na Ukrainę, niecałe trzy miesiące po rozpętaniu wojny przez Rosję.

- Możemy podziękować Putinowi - tak szef amerykańskiej dyplomacji Antony Blinken skomentował wejście Finlandii do Sojuszu Północnoatlantyckiego. - On doprowadził do sytuacji, której chciał zapobiec. Przez agresję rosyjską wiele państw zrozumiało, że musi zrobić więcej, by zadbać o własną obronę i by móc odstraszać wszelkie zagrożenia ze strony Rosji - dodał.