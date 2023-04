Shannon Bowe mieszkała w Denny niedaleko Falkirk w Szkocji. Aby schudnąć, poleciała do Turcji, gdzie oddała się w ręce lekarzy, którzy 31 marca przeprowadzili nieudany zabieg założenia opaski uciskowej na żołądku. Kobieta zmarła na bloku operacyjnym. Miała 28 lat.

REKLAMA

Zobacz wideo 16 sekund, które wzrusza nas do łez. Nowe ucho Gabrysia Pasieki po rekonstrukcji w USA

Turcja. Shannon nie wykupiła ubezpieczenia. Wszystkie koszty pokryje rodzina

Shannon przed wylotem do Turcji nie wykupiła żadnego ubezpieczenia - poinformowali dziennikarze "Daily Mail". W związku z tym jej bliscy będą musieli pokryć wszystkie koszty sprowadzenia ciała do Szkocji. Rzecznik brytyjskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych, Wspólnoty Narodów i Rozwoju powiedział, że wspierają rodzinę zmarłej. Jak przekazał w oświadczeniu, "jesteśmy w kontakcie z lokalnymi władzami". Nie wiadomo, co doprowadziło do śmierci Shannon, ani gdzie dokładnie zabieg został przeprowadzony.

Odszkodowanie za pomyłkę lekarską. Zoperowano niewłaściwego pacjenta

Zabieg założenia opaski uciskowej na żołądku

Zabieg polega na umieszczeniu silikonowego pierścienia wokół górnej części żołądka. Opaska dzieli żołądek na dwie części. Mniejszy, górny zbiornik ogranicza jego pojemność i zwiększa uczucie sytości, dzięki czemu pomaga schudnąć. Jak tłumaczą lekarze, operacja nie należy do skomplikowanych i trwa mniej niż godzinę. Szacuje się, że jeden na 100 pacjentów cierpi z powodu powikłań, a prawdopodobieństwo śmierci jest niskie. Umiera mniej niż jedna osoba na 1000 - podaje "Daily Mail".

Jak podkreślają specjaliści, założenie opaski uciskowej jest mniej inwazyjne niż operacja bariatryczna, która polega na chirurgicznym zmniejszeniu pojemności żołądka (jego częściowym wycięciu). Wiele osób decyduje się na nią właśnie w Turcji z powodu niskiej ceny i szybkich terminów. Więcej na ten temat w artykule:

Operacje w Turcji. Zmarło 7 osób, reszta ma sepsę. "To zrujnowało mi życie"

Znajomi Shannon w smutku: "Śpij mój aniołku, będę cię kochać wiecznie"

W mediach społecznościowych pojawiło się wiele wpisów z kondolencjami. "Śpij mój aniołku, będę cię kochać wiecznie" - wyznał na Facebooku Ross Stirling, partner dziewczyny.

"Brak słów, jestem całkowicie zdruzgotany. Życie jest takie okrutne. Na zawsze pozostaniesz w naszych sercach, Shannon Bowe" - skomentował przyjaciel dziewczyny. "Shannon była jedną z najmilszych osób, jakie znałem i zrobiłaby wszystko dla każdego. Była duszą towarzystwa. To takie smutne" - czytamy.