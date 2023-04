Indie. Potężna lawina uwięziła setki osób. Są ofiary i ranni

Zobacz wideo Zemke: My nie mamy szansy, żeby Polak stanął na czele NATO

Lawina zeszła we wtorek w rejonie przełęczy Nathu La w stanie Sikkim na wschodzie Indii, tuż przy granicy z Bhutanem. "The Times of India" podaje, że na miejscu trwa akcja ratunkowa. Ranni są przewożeni do szpitala w stolicy stanu, Gangtok. Według wstępnych ustaleń dotychczas uratowano ponad 20 osób. Ewakuowano 350 osób i 80 pojazdów, które utknęły na drodze do przełęczy z powodu śniegu.

Do zdarzenia doszło na obrzeżach stolicy himalajskiego stanu, na drodze do jeziora Changu. Nie wiemy jeszcze, ile osób jest nadal uwięzionych. Stan ośmiorga uratowanych jest krytyczny

- przekazał przedstawiciel miejscowej policji Tenzing Loden w rozmowie z Reutersem. Stan Sikkim odwiedzają każdego roku tysiące turystów. Ten region Indii leży u podnóża góry Khangchendzonga, trzeciej co do wysokości góry na świecie.