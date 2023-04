Szojgu o Finlandii w NATO: Wzmacnia kurs antyrosyjski, co prowadzi do eskalacji konfliktu

We wtorek Finlandia oficjalnie dołączy do NATO, stając się 31. członkiem Sojuszu Północnoatlantyckiego. Starania i negocjacje poprzedzające to wydarzenie trwały od maja. Oficjalna uroczystość przestąpienia Finlandii do NATO odbędzie się w Brukseli, przed siedzibą Sojuszu około 15.30 zostanie podniesiona fińska flaga.

Rosja nie ukrywa niezadowolenia z rozszerzenia NATO. Kreml ostrzegał przed "pogorszeniem się stosunków fińsko-rosyjskich", nie wykluczył też wzmocnienia zabezpieczeń przy granicy z Finlandią. Rosyjski wiceminister spraw zagranicznych Aleksandr Gruszko przekazał, że Federacja Rosyjska wzmocni swoje zdolności bojowe w zachodnich i północno-zachodnich regionach.

W sprawie głos zabrał również rosyjski szef MON.

- NATO wzmacnia kurs antyrosyjski, co prowadzi do eskalacji konfliktu - stwierdził rosyjski minister obrony Siergiej Szojgu, cytowany przez prorządową agencję TASS.

W jego ocenie NATO "zwiększa gotowość bojową i intensyfikuje działania w pobliżu granic Rosji i Białorusi, co stwarza ryzyko rozszerzenia konfliktu w Ukrainie, ale nie wpłynie na wynik 'operacji specjalnej"'.

Stoltenberg: Finlandia wnosi do Sojuszu wysokie zdolności wojskowe

Jens Stoltenberg powiedział, że Finlandia wnosi do Sojuszu wysokie zdolności wojskowe - dobrze wyszkolone siły zbrojne i zaawansowany przemysł obronny. Szef NATO podkreślił, że jeszcze kilka lat temu nie do pomyślenia było, by Finlandia przystąpiła do Sojuszu. Sytuację zmieniła napaść Rosji na Ukrainę. Władze w Helsinkach wysłały wniosek o przystąpienie do NATO w maju, niespełna trzy miesiące po rozpętaniu wojny przez Rosję.

Stoltenberg podkreślił również, że Finlandia, będąc pełnoprawnym członkiem Sojuszu, otrzymuje żelazne gwarancje bezpieczeństwa wynikające z artykułu 5, który mówi, że atak na jednego sojusznika to atak na całe NATO i wdrażana jest reguła - Jeden za wszystkich, wszyscy za jednego. Szef NATO zwrócił uwagę też na symbolikę - Finlandia wchodzi do Sojusz w dniu urodzin Paktu, dziś mija 74. rocznica utworzenia NATO. - To wspaniały sposób na uczczenie tej rocznicy, to wspaniały dzień, że Finlandia stanie się członkiem NATO, ale zrobimy wszystko, co w naszej mocy, by i Szwecja weszła do NATO - podkreślił Jens Stoltenberg. Przystąpienie Szwecji do Sojuszu blokuje Turcja, która zarzuca jej brak współpracy przy ekstradycji Kurdów, których nazywa terrorystami.

Finlandia składała wniosek o przyjęcie do Sojuszu razem ze Szwecją. Jednak zastrzeżenia Turcji co do współpracy dotyczącej walki z terroryzmem sprawiły, że dokumenty dotyczące wejścia Szwecji do NATO nie zostały jeszcze ratyfikowane. Także Węgry nie ratyfikowały jej dokumentów akcesyjnych. Sekretarz generalny Sojuszu wyraził nadzieję, że sfinalizowanie procedur nastąpi szybko, ale też podkreślił, że Szwecja już teraz ma zagwarantowaną ochronę NATO i że wraz z wejściem Finlandii do Paktu, także Szwecja będzie bardziej bezpieczna.