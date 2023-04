Biełsat poinformował, że prezeska Związku Polaków na Białorusi została wraz z matką wezwana do Mińska. Tam urzędnicy wręczyli jej dokument umarzający jej sprawę "z powodu braku znamion przestępstwa".

REKLAMA

"Z zadowoleniem odnotowujemy fakt, że Andżelika Borys została oczyszczona z nieprawdziwych zarzutów. To krok w dobrym kierunku. Liczymy, że podobne decyzje zapadną także wobec Andrzeja Poczobuta i innych więźniów. Nie zapominamy o was!" - napisał na Twitterze Łukasz Jasina, rzecznik Ministerstwa Spraw Zagranicznych.

Jeszcze w ubiegły piątek Aleksander Łukaszenko wygłosił przemówienie do narodu, gdzie poruszył sprawę Andżeliki Borys.

Zobacz wideo Morawiecki sprzeciwia się decyzji MKOl-u: Co to jest za podejście do tematu?!

- Nie damy im Borys. To jest dorosła kobieta. Kiedyś upomniała się o nią jej matka. Wiecie, że ja ją ułaskawiłem. Nie oddamy jej nikomu. Niech sama podejmie decyzję. A ja wiem, że ona podjęła decyzję i będzie mieszkać na Białorusi. Jest Polką, ale jest moją Polką, naszą Polką - mówił prezydent Białorusi.

Białoruś. Sąd nad Andrzejem Poczobutem. Wyznaczono datę rozprawy

Sprawa Andżeliki Borys

Andżelika Borys została aresztowana przez białoruski reżim 23 marca 2021 roku za organizację wydarzenia kulturalnego, które zostało uznane przez władze za nielegalne: miało upamiętniać żołnierzy polskiego podziemia niepodległościowego. Dwa dni później zatrzymani zostali też Andrzej Poczobut, Irena Biernacka, Maria Tiszkowska i Anna Paniszewa. Formalnie zostali zatrzymani na podstawie artykułu "o podżeganiu do nienawiści na tle narodowościowym", za co grozi kara od 5 do 12 lat pozbawienia wolności.

Po roku Borys została wypuszczona z więzienia, ale karę zamieniono na areszt domowy i zakaz opuszczania kraju.

Białoruś. Andżelika Borys zwolniona z więzienia. "Pobyt odcisnął na niej piętno"

Co dalej z Andrzejem Poczobutem? "Rzeczpospolita" zapytała o jego dalsze losy aktywistę związanego z prezydentem Łukaszenką. Informator przekazał: "Będziemy oczekiwali na wzajemne przyjazne kroki z polskiej strony. Wizyty, albo chociażby telefonu polskiego ministra spraw zagranicznych do naszego ministra, by omówić mapę drogową normalizacji relacji obu krajów".