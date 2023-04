Sprawa Stormy Daniels to wierzchołek góry lodowej. Trump może zostać skazany na karę więzienia

We wtorek Donald Trump ma stanąć przed sądem, który formalnie postawi go w stan oskarżenia. Posiedzenie sądu zaplanowane jest na godzinę 14.15 czasu lokalnego, czyli 20.15 w Polsce.

Chociaż będzie to pierwsze w historii oskarżenie byłego prezydenta USA o przestępstwa kryminalne, prawdopodobnie nie będzie ono ostatnim. Do końca lata Trump może zostać oskarżony w co najmniej czterech oddzielnych dochodzeniach karnych - informuje Yahoo.

Yahoo podkreśla, że akt oskarżenia Trumpa wynikający z jego cichej wypłaty 130 000 dolarów na rzecz byłej gwiazdy filmów dla dorosłych Stormy Daniels stanowi zagrożenie prawne dla byłego prezydenta, inne mogą wiązać się z większym ryzykiem poważnych konsekwencji, w tym ewentualnej kary więzienia.

Kolejne zarzuty mają dotyczyć fałszowania dokumentacji biznesowej w związku z przekazywaniem pieniędzy w celu uniemożliwienia ujawnienia informacji. Yahoo zaznacza, że prokurator okręgowy hrabstwa Fulton, Fani Willis, wkrótce zdecyduje, czy oskarżyć Trumpa o wiele przestępstw związanych z jego działaniami na rzecz zrewidowania wyników wyborów w 2020 roku. Akt oskarżenia może pojawić się w ciągu najbliższych kilku tygodni i może zawierać wiele zarzutów karnych.

Yahoo przypomina niesławną rozmowę telefoniczną Trumpa z sekretarzem stanu Georgia Bradem Raffenspergerem z 2 stycznia 2021 r., w której Trump wezwał go do "znalezienia" wystarczającej liczby głosów do jego wygranej.

Portal zwraca uwagę, że Trump i jego sojusznicy rozpoczęli również spisek mający na celu sporządzenie listy fałszywych elektorów w Georgii, aby powstrzymać Joe Bidena przed otrzymaniem głosów w stanowym Kolegium Elektorów. Wysiłki te obejmowały spotkania prawnika Trumpa Rudy'ego Giulianiego z prawodawcami z Georgii. Według raportu Brookings Institution zarzuty z tej kampanii mogą obejmować składanie fałszywych oświadczeń, niewłaściwe wpływanie na urzędników państwowych, fałszerstwo pierwszego stopnia i nagabywanie do przestępstw.

Jaka kara grozi Trumpowi?

Jeżeli akt oskarżenia byłego prezydenta USA obejmie kwestię nieprawidłowości i oszustw wyborczych, to zdaniem ekspertów Yahoo - Trump może zostać skazany na karę pozbawienia wolności. Jeśli jednak odpowie wyłącznie za fałszowanie dokumentacji, to zgodnie z kodeksem karnym stanu Nowy Jork może to skutkować karą pozbawienia wolności do czterech lat.

"Ale z praktycznego punktu widzenia wydaje się to bardzo mało prawdopodobne" - opisuje Yahoo. - Nikt nie trafia za to do więzienia, gdy jest to pierwsze przestępstwo - powiedział portalowi funkcjonariusz organów ścigania w Nowym Jorku.

Sprawa Donalda Trumpa i Stormy Daniels

W nowojorskiej prokuraturze toczy się postępowanie, dotyczące przekazania w 2016 roku (a więc w czasie trwania kampanii prezydenckiej) 130 tys. dolarów przez byłego prezydenta Donalda Trumpa, Michaela Cohena, byłej gwieździe porno Stormy Daniels. Środki miały zostać przekazane w imieniu prezydenta USA za milczenie w sprawie ich relacji seksualnej, która miała ich łączyć w 2006 roku. Po zdobyciu władzy przez Trumpa miał on zwrócić Cohenowi dwukrotność wpłaconej przez niego kwoty.

