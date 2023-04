We wschodniej Rosji doszło do silnego trzęsienia ziemi, którego epicentrum znajdowało się u wybrzeży Kamczatki. Rejon ten należy do tzw. Pacyficznego Pierścienia Ognia, czyli obszaru, na którym występuje zdecydowana większość tego rodzaju zjawisk. Trzęsienie miało siłę prawie 7 stopni w skali Richtera.

