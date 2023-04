Nie ze względu na ryzyko najechania brygadami pancernymi Sojuszu szarżującymi przez bezkresną tajgę. Wojna lądowa na dużą skalę na całej długości granicy Finlandii i Rosji jest bardzo mało prawdopodobna, o co dba Matka Natura. Jednak Przesmyk Karelski, Zatoka Fińska i ogólnie fińska przestrzeń powietrzna to zupełnie co innego. Ich włączenie do NATO to pewny ból głowy rosyjskich planistów.

Zamiast odepchnięcia jest przyciągnięcie

Całkowita długość granicy Finlandii i Rosji to około 1300 kilometrów. To mniej więcej tyle, ile cała północna i wschodnia lądowa granica Polski. Dużo, zwłaszcza jeśli po drugiej stronie jest nieprzewidywalny sąsiad niemający oporów przed używaniem siły. Właśnie ta nieprzewidywalność skłoniła Finów do wstąpienia do NATO. Wcześniej w Finlandii większość obywateli zgadzała się z koncepcją, wedle której pozostawianie pomiędzy Sojuszem a Rosją w swoistej neutralności, zapewniało możliwie największe bezpieczeństwo. Zakładano, że Moskwa będzie wolała mieć przewidywalnego i spokojnego sąsiada, który sam w sobie nie stwarza zagrożenia militarnego, a jedynie okazje do współpracy gospodarczej. Jednak kiedy Rosjanie otwarcie najechali Ukrainę znajdującą się w podobnym położeniu, Finowie stracili wiarę w dotychczasowy układ i gremialnie zwrócili się ku NATO.

Tak więc Władimir Putin sam sobie sprowadził na głowę rozszerzenie Sojuszu o kolejne państwo u granic Rosji. Choć jeszcze przed najechaniem Ukrainy deklarował, że jego intencją jest właśnie odsuwać tenże sojusz od granic Rosji. Uzyskał więc efekt odwrotny od pożądanego. Teraz rosyjska propaganda miota się pomiędzy dwoma ekstremami. Z jednej strony padają groźby o konieczności "wyzwolenia" Finów, z drugiej wstąpienie Finlandii do NATO jest bagatelizowane. Prawa jest taka, że fińskie terytorium będące terytorium Sojuszu istotnie zmienia całą układankę bezpieczeństwa na północy.

Nie z tego powodu, że fińska armia to jakaś potęga, która istotnie zwiększa ogólny potencjał NATO. Puolustusvoimat, bo tak Finowie formalnie nazywają swoje siły zbrojne, są niewielkie. 24 tysiące żołnierzy w czasie pokoju, 280 tysięcy na stopie wojennej. Taki znaczny rozrost jest możliwy dzięki ciągłemu funkcjonowaniu poboru, w ramach którego rocznie szkolonych jest około 27 tysięcy młodych mężczyzn. Tworzą oni duży zasób niemal miliona przeszkolonych rezerwistów. To siła mająca być w stanie stawiać uparty i skuteczny opór, wykorzystując trudny teren Finlandii. Jako całość fińskie wojsko jest relatywnie lekko uzbrojone i nie w jakiś wyłącznie nowoczesny sprzęt. Nie jest więc to siła, która stwarza zagrożenie najazdem na północ Rosji, bo od zawsze była konfigurowana z myślą o obronie przed najazdem z Rosji.

Cenne atrybuty Finów

Niezależnie od tego, Finlandia jako państwo jedynie skłaniające się ku współpracy z NATO i Finlandia członek NATO, to coś zupełnie innego dla Rosjan. Z dwóch podstawowych względów. Po pierwsze ta relatywnie niewielka, ale dobrze przystosowana do lokalnych warunków fińska armia od teraz będzie bezpośrednio włączona w sojusznicze plany wojny z Rosją. Tak jak wcześniej rosyjskie wojsko na tych 1300 kilometrach granicy musiało być wystarczające do wywierania presji na Finów, aby za bezpieczniejszą opcję uznawali neutralność i niedrażnienie Moskwy, tak teraz będzie musiało być wystarczające do prowadzenia działań zbrojnych z NATO. Zupełnie co innego.

Wiąże się to z drugim czynnikiem, czyli pełnym udostępnieniem fińskiego terytorium i przestrzeni powietrznej dla wojsk sojuszniczych. Finlandia w ostatnich latach wyraźnie pogłębiała współpracę z NATO, co przekładało się na przykład na organizowanie wspólnych ćwiczeń lotnictwa. Miało to jednak ograniczony, wyjątkowy charakter. Teraz nie ma żadnych ograniczeń. Nie oznacza to natychmiastowego rozmieszczenia oddziałów na przykład USA w Finlandii. Jednak w przypadku kryzysu i wojny siły NATO będą miały nieskrępowany dostęp, co otwiera wiele nowych możliwości.

Po pierwsze powietrze. Cała ogromna przestrzeń powietrzna Finlandii staje otworem przed samolotami i rakietami NATO. Stwarza to wiele nowych możliwości uderzeń na cele w północnej części Rosji z nowego kierunku i ze znacznie większą swobodą. Od kluczowych baz morskich i lotniczych na półwyspie Kola oraz nad Morzem Białym, po rejon Sankt Petersburga czy dalej Moskwy.

Po drugie Przesmyk Karelski. To szeroki na 60-80 kilometrów pas lądu pomiędzy Zatoką Fińską a jeziorem Ładoga, ze względnie dobrą infrastrukturą i terenem umożliwiającym prowadzenie większych działań zbrojnych. ZSRR zagarnął ten strategiczny obszar w wyniku Wojny Zimowej w latach 1939-40. U jego południowego końca leży drugie największe miasto Rosji, Sankt Petersburg. Od fińskiej granicy do jego przedmieść jest nieco ponad sto kilometrów. Do tej pory NATO było w takiej samej odległości, ale od zachodu, w Estonii. Teraz stolica carów musi szykować się na siły sojuszu z dwóch stron, co tworzy istotnie poważniejszy problem. Szarża NATO na Sankt Petersburg to scenariusz z kategorii fantastycznych, ale wojskowe planowanie musi takie uwzględniać.

Po trzecie Zatoka Fińska. To bardzo wąski akwen, szeroki na kilkadziesiąt kilometrów, ale długi na około 500. Na jego jednym końcu jest położony Sankt Petersburg. Na południu brzeg estoński, na północy fiński. Teraz zatoka stanie się wąskim gardłem obsadzonym z dwóch stron przez NATO. Kiedy do Sojuszu przystąpi jeszcze Szwecja, to już w ogóle cały Bałtyk stanie się jeziorem NATO. Działanie rosyjskiej Floty Bałtyckiej, czy jakieś próby zaopatrywania Obwodu Kaliningradzkiego drogą morską, będą zadaniami co najmniej karkołomnymi, jeśli nie wprost samobójczymi.

Rosja będzie musiała się wysilić

Tego rodzaju pogorszenie sytuacji strategicznej będzie wymagało od Rosjan wprowadzenia istotnych zmian w jakości i ilości ich sił na północy europejskiej części kraju. Do tej pory utrzymywali tam ograniczone siły, nie licząc rejonu Sankt Petersburga, gdzie stacjonują oddziały 6 Armii Ogólnowojskowej. Aktualnie jak całe rosyjskie wojska lądowe zaangażowane w Ukrainie i mocno przetrzebione względem stanu początkowego. Dalej na północ była pustka aż do Murmańska nad Morzem Beringa. W okolicy tego strategicznego portu i bazy morskiej była rozmieszczona specjalna brygada arktyczna o numerze 200, ale została użyta w wojnie z Ukrainą i poniosła ciężkie straty. Podobnie rozmieszczone są siły lotnictwa i obrony przeciwlotniczej. Na północy Półwysep Kolski, jako ważny strategicznie obszar bazowania floty narażony na ataki NATO z Norwegii oraz z morza, na południu rejon Sankt Petersburga, ważny dla kraju jako jedna z dwóch największych aglomeracji miejskich, potencjalnie wystawiony na atak z zachodu z krajów bałtyckich.

W związku z mającą właśnie miejsce akcesją Finlandii do NATO, a Szwecji mającą mieć w trudnej do sprecyzowania nieodległej przyszłości, Rosjanie deklarują chęć wzmocnienia swoich sił na północy. Jeszcze pod koniec 2022 roku prezentując plany rozbudowy rosyjskich sił zbrojnych w okresie do 2035 roku, minister obrony Siergiej Szojgu zadeklarował, że u granicy Finlandii w republice Karelskiej ma powstać nowa grupa armijna. Co konkretnie będzie to oznaczało, to jeszcze nie jest jasne. Ewidentna jest jednak ogólna chęć zwiększenia sił na nowej granicy z NATO, co oznacza dodatkowe obciążenie.

Choć obecnie rosyjskie wojsko jest całkowicie zaangażowane w Ukrainie i bardzo osłabione, to ten stan może się zmienić. O ile na Kremlu nie dokonają się jakieś radykalne zmiany w wyniku na przykład kolejnych wojennych niepowodzeń, to Rosja pozostanie na aktualnym kursie. Czyli NATO i Zachód śmiertelnym wrogiem, egzystencjonalna walka o przetrwanie, militaryzacja, dyktatura. Za dekadę rosyjskie wojsko może zostać odbudowane i rozbudowane. Wówczas sytuacja u granic Finlandii może się zmienić i stanowić nowy problem dla NATO jako całości. Jednak na razie akcesja Finów do Sojuszu niesie dla nas prawie same korzyści, a dla Rosjan problemy.