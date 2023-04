Sensacyjnie brzmiały rewelacje 21-letniej Julii, którą stwierdziła, że jest zaginioną przed laty Madeleine McCann, i to pomimo tego, że jej rodzice od początku mówili, że to "kłamstwa i manipulacje". Teraz ostatecznie wykluczyły taką możliwość badania DNA, którym poddała się Polka. Jak się okazało, nie ma takiej możliwości, by 21-latka była zaginioną przed laty Brytyjką, ponieważ testy DNA wykazały jednoznacznie, że przodkowie Julii Faustyny pochodzą z Polski oraz mają litewskie i rumuńskie korzenie.

Ona jest absolutnie w 100 procentach z Polski

- powiedziała dr Fia Johansson w rozmowie z "Daily Mail". Prywatna detektywka, a zarazem "perskie medium" jak sama o sobie mówi, pomogła Julii w przeprowadzce z Polski do Stanów Zjednoczonych po tym, jak grożono jej śmiercią.

Polka podaje się za zaginioną Madeleine McCann. Są wyniki badań DNA

21-latka nie przedstawiła żadnych dowodów na poparcie swoich twierdzeń, że jest zaginioną Madeleine. Julia zapewniała, że nie pamięta dużej części swojego dzieciństwa i nie jest pewna swojego wieku, ponieważ nie widziała swojego aktu urodzenia. Temu zdecydowanie zaprzeczyli rodzice 21-latki.

Przypomnijmy, że o Julii z Wrocławia zrobiło się głośno po tym, jak w połowie lutego dziewczyna zaczęła publikować na Instagramie wpisy, nagrania i zdjęcia, które miały rzekomo dowodzić tego, że to ona może być zaginioną Madeleine McCann. Kobieta chciała skontaktować się z rodzicami Madeleine, aby przeprowadzić testy DNA.

Sprawa Madeleine McCann. Zaginęła podczas wakacji w Portugalii

Madeleine McCann zaginęła w maju 2007 roku, kiedy wraz z rodzicami i rodzeństwem przebywała na wakacjach w Portugalii. Czteroletnia dziewczynka zniknęła z pokoju hotelowego, podczas gdy jej rodzice byli na kolacji w restauracji znajdującej się kilka metrów dalej.

Głównym podejrzanym w sprawie uprowadzenia i zabójstwa dziewczynki jest niemiecki pedofil Christian B., który w latach 1995-2007 regularnie jeździł do Algarve, w tym do kurortu, w którym zaginęła Madeleine. Mężczyzna już wcześniej skazywany był za przestępstwa na tle seksualnym. Miał dorywczo pracować w gastronomii i włamywać się do pokoi hotelowych gości

Prowadził sprawę Madeleine McCann. Zabrał głos ws. Julii W.

