Putin jest już "chodzącym trupem"? Były szef kontrwywiadu CIA: Nie wykluczałbym zamachu

Były szef kontrwywiadu CIA James Olson w rozmowie z "The Sun" ocenił, że z powodu ogromnych strat w ludziach, jakie ponieśli rosyjscy żołnierze, w wojsku i wśród rosyjskich oligarchów istnieje silny sprzeciw wobec Putina. Olsen uważa, że jeśli prezydent Rosji pozostanie u władzy, to albo zginie, albo zostanie usunięty ze stanowiska. Ponadto zdaniem byłego szefa CIA, gdyby Putin został odsunięty od władzy w wyniku buntu, zakończyłoby to wojnę. - Myślę, że Putin zostanie odsunięty. Nie wykluczałbym zamachu - dodał i stwierdził, że "Putin jest teraz w sytuacji bez wyjścia".

Były szef kontrwywiadu CIA James Olson: Uważam Putina za chodzącego trupa

Olson uważa, że generałowie Putina są obrzydzeni bezcelowością i liczbą ofiar w czasie inwazji na Ukrainę. Według opublikowanego w lutym raportu Center for Strategic & International Studies, od początku wojny w Ukrainie zginęło od 60 tys. do 70 tys. rosyjskich żołnierzy. Były szef kontrwywiadu jest zdania, że niezadowoleni przywódcy wojskowi mogliby wywołać bunt przeciwko Putinowi. - Jeśli to zrobią, to uważam Putina za chodzącego trupa. Nie przetrwałby tego. Myślę, że bardziej prawdopodobne jest wyeliminowanie Putina niż porażka militarna - zaznaczył. - Jestem optymistą, bo myślę, że ludzie, którzy będą zmotywowani do wyeliminowania Putina, będą to robić z właściwych powodów, ponieważ chcą uratować Rosję - powiedział Olson, dodając, że Rosja miałaby "świetlaną przyszłość", gdyby Putin nie stał na czele kraju.

Ukraina. Sytuacja na froncie

Analitycy potwierdzają nieznaczne postępy Rosjan w Bachmucie. Próbują oni tam zdobyć centrum miasta. Tymczasem ukraińskie dowództwo zapewnia, że ukraińscy obrońcy utrzymują pozycje. Według danych przekazanych przez ukraiński Sztab Generalny, ostatniej doby w obwodach donieckim i ługańskim odparto 69 szturmów Rosjan, z czego 32 w Bachmucie i okolicach. To tam trwają najcięższe walki. Ten odcinek frontu wizytował wczoraj Dowódca ukraińskich Sił Lądowych gen. Ołeksandr Syrski. Syrski rosyjskie doniesienia o zdobyciu miasta nazwał propagandowym kłamstwem.

Rosjanie w Bachmucie nacierają z kilku stron jednocześnie. Według portalu Deep State przesunęli się tam w ciągu ostatnich dni o co najmniej kilkaset metrów - głównie w centralnych dzielnicach. Również analitycy z amerykańskiego Instytutu Badań Nad Wojną piszą o potwierdzonym zdobyciu przez Rosjan ruin budynku rady miasta Bachmutu. Rosyjska armia od wielu tygodni, kosztem ogromnych strat w ludziach, próbuje zdobyć to, przed wojną 70-tys., miasto. Wykorzystuje tam najemników z tzw. Grupy Wagnera, a w ostatnim czasie także swoje wojska desantowe.