W Porannej Rozmowie Gazeta.pl Janusz Zemke podkreślił wyraźnie, że Szwecja i Finlandia, deklarując chęć wstąpienia do Sojuszu Północnoatlantyckiego, zakończyły czas swojej neutralności. - To decyzje fundamentalne. Finlandia przez wiele lat była państwem neutralnym. Teraz kończy się neutralność Finlandii. Do Sojuszu wnosi dużo możliwości. Z punktu widzenia Polski, to może być jeden z najważniejszych partnerów w NATO - ocenił gość Karoliny Hytrek-Prosieckiej.

Zemke podkreślił, że Polska i Finlandia mają dużo wspólnych interesów.

To bezpieczeństwo na Bałtyku. Finlandia ma potencjał i możliwości kontrolowania całej bałtyckiej floty rosyjskiej. To jest ogromnie ważne. My czasem zapominamy o tym, że jesteśmy państwem morskim i zagrożenie może być z różnych stron

- wyjaśniał były europoseł. Drugą kwestią na, jaką zwrócił uwagę, jest to, że "Finlandia ma bardzo dobry wywiad, zwłaszcza wojskowy i w polskim interesie powinna być dobra współpraca wywiadu polskiego i fińskiego".

Wreszcie Finlandia ma podobne rodzaje wyposażenia i broni do Polski. My mamy Leopardy - Finlandia też. My będziemy mieć F-35, a Finowie kupują dwa razy więcej F-35. Tu będzie dużo miejsca na dużo wspólnych szkoleń, współpracy

- wyliczał Zemke, który nie ma wątpliwości, że "to bardzo duże wzmocnienie".

Były wiceminister obrony w rządzie Leszka Millera ocenił też możliwość poszerzenia NATO o Ukrainę. Jego zdaniem, dopóki trwa wojna z Rosją, Sojusz nie przyjmie Ukrainy - to spowodowałoby, że całe NATO byłoby stroną tej wojny. - Musimy robić wszystko, aby NATO nie było stroną tej wojny - zaznaczył Zemke.

We wtorek Finlandia oficjalnie dołączy do NATO

Finlandia oficjalnie dołączy do NATO, stając się 31. członkiem Sojuszu Północnoatlantyckiego. Starania i negocjacje poprzedzające to wydarzenie trwały od maja. Oficjalna uroczystość przestąpienia Finlandii do NATO odbędzie się w Brukseli, przed siedzibą Sojuszu około 15.30 zostanie podniesiona fińska flaga.

Finlandia wchodzi do NATO, Rosja straszy. "Podejmiemy dodatkowe kroki"

Sekretarz generalny NATO Jens Stoltenberg wielokrotnie podkreślał, że to niezwykle ważny moment zarówno dla Sojuszu, jak i dla Finlandii. NATO zyskuje cennego sojusznika na północnowschodniej flance, przy granicy z Rosją. Finlandia dołącza tymczasem do najpotężniejszej organizacji obronnej na świecie, w chwili, gdy jej sąsiad wraca do polityki imperialnej i dokonuje inwazji na niezależne kraje. Debata w sprawie możliwego członkostwa Finlandii w NATO toczyła się od dekad. Po II wojnie światowej kraj ten został zmuszony do zachowania neutralnej postawy wobec Związku Radzieckiego. Nie mógł skorzystać z Planu Marshalla, miał ograniczoną swobodę polityki zagranicznej i musiał utrzymywać względnie dobre relacje ze swoim komunistycznym sąsiadem.

Po upadku Związku Radzieckiego Finlandia zbliżyła się do NATO, podpisując w 1994 roku umowę partnerską. Formalnego dołączenia do Sojuszu nie chcieli jednak sami Finowie - do lutego ubiegłego roku wszystkie sondaże pokazywały, że większość obywateli jest przeciwna akcesji. To zmieniło się diametralnie wraz z inwazją Rosji na Ukrainę - na początku tego roku już 83 procent Finów była za integracją ich kraju z NATO.

Finlandia złożyła formalnie wniosek o dołączenie do Sojuszu w maju ubiegłego roku, wspólnie ze Szwecją. W minionym tygodniu Węgry i Turcja jako dwa ostatnie kraje ratyfikowały wniosek Finlandii, odkładając jednak głosowanie nad kandydaturą Szwecji na inny termin, tłumacząc to względami politycznymi.

Wizyta Zełenskiego w Polsce. Nieoficjalnie: Będzie z nim Ołena Zełenska

