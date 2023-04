Putin wydał specjalny dekret. Zaskakująca reakcja na zamach na blogera w Petersburgu

Zobacz wideo Ekspert mówi, jakie będą koszty zatrzymania zmiany klimatu

Wiadomość o dekrecie Władimira Putina podaje niezależny rosyjski portal Meduza. Zgodnie z rozporządzeniem gospodarza Kremla bloger, który zginął w niedzielnym zamachu, zostanie odznaczony Orderem Odwagi. Od prawie 30 lat odznaczenie jest wręczane oficerom i żołnierzom rosyjskim za ich czyny bojowe. Order Odwagi otrzymali m.in. niemal wszyscy członkowie załogi okrętu podwodnego "Kursk", który zatonął w 2000 r. na Morzu Barenstsa.

REKLAMA

Meduza informuje również o tym, że Komitet Śledczy Rosji zakwalifikował zamach na Tatarskiego jako "akt terrorystyczny". "Na podstawie wyników wstępnych działań śledczych sprawa karna wybuchu w Petersburgu została przeklasyfikowana do części 3. artykułu 205 Kodeksu Karnego Federacji Rosyjskiej (akt terrorystyczny)" - czytamy w komunikacie.

Rosja potwierdziła zatrzymanie Darii Trepowej. Odpowie za śmierć blogera

W niedzielę w kawiarni w centrum Petersburga doszło do wybuchu, w wyniku którego zginął znany rosyjski bloger wojskowy, korespondent wojenny i propagandysta Władlen Tatarski (właśc. Maksim Fomin). W poniedziałek Komitet Śledczy Rosji potwierdził wcześniejsze medialne doniesienia o zatrzymaniu mieszkanki Petersburga Darii Trepowej. 26-latka została zatrzymana w petersburskim mieszkaniu należącym do przyjaciela jej męża - podało BBC. Kobieta wcześniej była aresztowana za antywojenne protesty w lutym 2022 roku, a teraz jest podejrzewana o przeprowadzenie zamachu na Tatarskiego. Na spotkaniu z proklemowskim działaczem Trepowa miała przedstawić się jako rzeźbiarka i wręczyć Tatarskiemu figurkę, która następnie eksplodowała. Ranne w wyniku wybuchu zostały 32 osoby, 10 jest w stanie ciężkim.

Rosyjski MSW opublikował na Telegramie prawie półminutowe nagranie, na którym widać Trepową, która odpowiada na pytania przesłuchującego ją mężczyzny. 26-latka potwierdza, że wie, dlaczego została zatrzyman - dlatego, że była w miejscu, w którym zginął Tatarski. Mąż Trepowej uważa, że kobieta została "wrobiona". Jego zdaniem "nigdy nie byłaby w stanie zrobić czegoś takiego z własnej woli" - cytuje jego słowa Meduza.

Moskwa potwierdza zatrzymanie domniemanej zamachowczyni

Prigożyn porównuje zamach na Tatarskiego do śmierci Darii Duginy. "Drugie zabójstwo"

Szef Grupy Wagnera, z którą sympatyzował bloger Władlen Tatarski, potwierdził, że do niedzielnej eksplozji doszło w jego kawiarni. Jewgienij Prigożyn porównał eksplozję do zamachu na Darię Duginę w sierpniu 2022 r. Stwierdził jednocześnie, że za śmierć Władlena Tatarskiego nie odpowiadają ani Trepowa, ani Kijów. - Jeśli Władlen Tatarski został celowo wzięty na celownik, byłoby to drugie zabójstwo na terenie Rosji wysoko postawionej osoby związanej z wojną w Ukrainie - stwierdził. - Ale nie obwiniałbym za te działania reżimu kijowskiego. Myślę, że to zrobiła grupa radykałów, którzy raczej nie mają żadnych związków z rządem - cytuje Prigożyna NEXTA.