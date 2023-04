Do wypadku doszło w nocy z poniedziałku na wtorek, w pobliżu miejscowości Voorschoten między Hagą a Amsterdamem. Skład pasażerski wypadł z torów. Na miejscu zdarzenia pracują służby ratunkowe i medyczne. BBC informuje, że widać kilka karetek pogotowia stojących w gotowości do transportu rannych. Podróżowało nim co najmniej 50 osób.

REKLAMA

Przyczyny wypadku są na razie nieznane. Reuters podaje, że przedni wagon nocnego pociągu z miasta Lejda do Hagi wykoleił się i wjechał na pole. W tylnym wagonie wybuchł pożar, który niebawem został ugaszony. Według wcześniejszych doniesień pociąg pasażerski zderzył się z pociągiem towarowym. Holenderskie Koleje (NS) poinformowały na Twitterze, że pociągi między Lejdą a częściami Hagi zostały odwołane z powodu wypadku.