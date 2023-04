Finlandia na krok przed wejściem do NATO skręciła w prawo. Gdzie ją poprowadzi nowa partia?

Prawicowa Partia Koalicji Narodowej (NCP) uzyskała niewielką przewagę w wyborach parlamentarnych w Finlandii, zyskując 20,8 proc. poparcia. Populistyczna Partia Finów uzyskała 20,1 proc. Na trzecim miejscu uplasowała się Partia Socjaldemokratyczna premierki Sanny Marin z wynikiem 19,9 proc.

Finlandia. Co po wyborach?

Dzisiaj jeszcze nie wiadomo, jaki kształt będzie miał przyszły rząd Finlandii, ale niemal na pewno na jego czele stanie szef NCP Petteri Orpo. Media przewidują, że rozmowy koalicyjne mogą trwać nawet kilka tygodni. Orpo zapowiedział, że w tym tygodniu wyśle do przywódców innych ugrupowań kwestionariusze z pytaniami o kluczowe kwestie dotyczące fińskiej polityki. Nieoficjalnie media spekulują, że w ramach rozmów koalicyjnych najpierw zwróci się do Partii Finów. Oba ugrupowania mają wiele wspólnego w kilku fundamentalnych kwestiach - przede wszystkim zgadzają się co do potrzeby cięcia wydatków publicznych (w przeciwieństwie do partii Marin, która opowiadała się w kampanii za zwiększaniem nakładów na ochronę zdrowia i państwową edukację).

Jednak Partia Finów i Koalicja Narodowa mają też wiele różnic programowych. Jedna z nich dotyczy migracji. Jak zauważa "Guardian", NCP popiera selektywną migrację uwzględniającą kryteria związane z rynkiem pracy. Partia Finów jest z kolei z założenia antyimigrancka. Ponadto długoterminowym celem tego ugrupowania jest opuszczenie Unii Europejskiej, a także odłożenie w czasie osiągnięcia przez Finlandię neutralności węglowej. Inna opcja to wejście w koalicję z Partią Socjaldemokratyczną. Tu jednak, jak zwracają uwagę media, są duże różnice w poglądach na temat gospodarki, wydatków socjalnych i długu publicznego.

"Po tym, co zrobiła Rosja, musimy się ocknąć"

Na razie nic nie wskazuje, aby Finlandię - od wtorku pełnoprawnego członka NATO - czekała zmiana w zakresie polityki bezpieczeństwa. Partia Koalicji Narodowej jeszcze przed atakiem Rosji na Ukrainę opowiadała się za wstąpieniem Finlandii do Sojuszu. Orpo stanowisko w tej sprawie jednoznacznie przypomniał w marcu. "Finlandia i Szwecja powinny wspólnie zrobić ostatni krok w kierunku członkostwa w NATO. Leży to w naszym wspólnym interesie, ponieważ zwiększyłoby to bezpieczeństwo w całej północnej Europie" - podkreślał na Twitterze.

Orpo ma też zdecydowanie proeuropejskie nastawienie. Jak mówił niedawno w rozmowie z "Rzeczpospolitą", opowiada się za przyjęciem do Wspólnoty Ukrainy. - Jestem za rozszerzeniem Unii i przyjęciem Ukrainy. Musimy podjąć tę decyzję, by otworzyć jej drogę do członkostwa, ona będzie długa, ale Ukraińcy muszą mieć nadzieję, i widzieć, że mają przyszłość w Unii Europejskiej. (...) Po tym, co zrobiła Rosja, musimy się ocknąć. Nie można im ufać, dlatego musimy kontynuować krok po kroku rozszerzenie Unii. Ale wszyscy nowi członkowie muszą być przygotowani do akcesji, jeśli kraje nieprzygotowane wchodzą do Unii, przynosi to problemy im samym i całej UE. Być może potrzebujemy nowych narzędzi - podkreślał. Dodawał, że "Unia i Finlandia będą pomagać Ukrainie, aż wygra". Polityk apelował też o utworzenie funduszu Wolności Ukrainy, który będzie sygnałem dla europejskiego przemysłu zbrojeniowego, że UE będzie zamawiać sprzęt wojskowy, ale też dla Ukrainy, że będziemy im pomagać. - A co najważniejsze, będzie to sygnał dla prezydenta Putina, że Unia się nie podda, że będziemy wspierać Ukrainę - jak mówił Mario Draghi - tak długo, jak będzie trzeba. To jedyna droga do tego, by zatrzymać Putina - podsumował.