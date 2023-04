- Będziemy wzmacniać nasze zdolności bojowe w kierunkach zachodnim i północno-zachodnim - przekazał Aleksandr Gruszko (cytat za Agencją Reutera). - W przypadku rozmieszczenia w Finlandii sił i środków innych członków NATO, podejmiemy dodatkowe kroki, w celu pełnego zabezpieczenia bezpieczeństwa wojskowego Rosji - dodał.

We wtorek Finlandia już oficjalnie w NATO

Sekretarz generalny NATO potwierdził, że we wtorek Finlandia oficjalnie przystąpi do Sojuszu Północnoatlantyckiego. Finlandia będzie pełnoprawnym krajem członkowskim, a jej flaga zostanie wniesiona na maszt przed kwaterą główną.

Wejście Finlandii do NATO było możliwe, bo procedura ratyfikacyjna dokumentów akcesyjnych została zakończona. - To historyczny dzień, to wielki dzień dla Sojuszu. Przystąpienie Finlandii do NATO sprawi, że będzie ona bezpieczniejsza - skomentował Jens Stoltenberg.

We wtorek w Brukseli rozpoczyna się dwudniowe spotkanie ministrów spraw zagranicznych krajów członkowskich NATO. Tego samego dnia mija 74.rocznica powstania Sojuszu Północnoatlantyckiego. 4 kwietnia 1949 roku w Waszyngtonie przedstawiciele 12 krajów podpisali sojusz wojskowy.

Finlandia składała wniosek o przyjęcie do Sojuszu razem ze Szwecją. Jednak zastrzeżenia Turcji co do współpracy dotyczącej walki z terroryzmem sprawiły, że dokumenty dotyczące wejścia Szwecji do NATO nie zostały jeszcze ratyfikowane. Także Węgry nie ratyfikowały jej dokumentów akcesyjnych. Sekretarz generalny Sojuszu wyraził nadzieję, że sfinalizowanie procedur nastąpi szybko, ale też podkreślił, że Szwecja już teraz ma zagwarantowaną ochronę NATO i że wraz z wejściem Finlandii do Paktu, także Szwecja będzie bardziej bezpieczna.

