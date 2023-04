Jak podaje NBC, balon szpiegowski zbierał informacje z USA pomimo "wysiłków administracji Bidena, aby to uniemożliwić". Według dziennikarzy amerykańskiej telewizji, którzy powołują się na wyższych rangą urzędników, Chiny były w stanie sterować balonem, aby przelatywał kilkukrotnie nad danymi obiektami i "przesyłał zebrane informacje do Pekinu w czasie rzeczywistym".

REKLAMA

Zobacz wideo "Przez zmianę klimatu idziemy w kierunku, w którym nigdy nie byliśmy. Może być dużo gorzej"

Nowe doniesienia nt. chińskiego balonu. Szpiegował w czasie rzeczywistym

Informacje zebrane przez Chińczyków pochodziły głównie z sygnałów elektronicznych, które można odbierać z systemów uzbrojenia - podaje NBC. Przechwycone materiały mogły też zawierać wiadomości przekazywane przez personel wojskowy. Mniej prawdopodobne jest, jak twierdzą informatorzy stacji, aby balon zbierał zdjęcia.

Według rozmówców NBC Chiny mogłyby zebrać znacznie więcej danych, gdyby nie wysiłki administracji USA, aby utrudniać jednostce pracę. Pytana o doniesienia Rada Bezpieczeństwa Narodowego skierowała dziennikarzy do oświadczenia Departamentu Obrony z lutego. Stwierdzono wówczas, że balon ma "ograniczoną wartość dodaną" ponad to, co Chiny są w stanie zrobić przy użyciu satelitów.

Sankcje? Jakie sankcje? Tak Rosja i Białoruś handluje swoimi towarami

4 lutego amerykańskie siły powietrzne zestrzeliły chiński balon wywiadowczy, podejrzewany o prowadzenie inwigilacji nad terytorium Stanów Zjednoczonych.

Balon został po raz pierwszy zauważony pod koniec stycznia nad Montaną, gdzie znajduje się jedno z trzech amerykańskich pól silosów rakiet balistycznych. Z zestrzeleniem obiektu czekano jednak aż znajdzie się nad Atlantykiem, bo spadające odłamki mogły stanowić zagrożenie dla ludzi.

Pojawienie się obiektu spowodowało wzrost napięcia na linii Waszyngton-Pekin. Biały Dom uznał obecność chińskiego balonu szpiegowskiego w amerykańskiej przestrzeni powietrznej za naruszenie suwerenności USA i złamanie prawa międzynarodowego.

Putin jest pilnie strzeżony. Szwedzki historyk: Stalin też był, a zmarł nagle