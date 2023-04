Jens Stoltenberg: Finlandia wstąpi do NATO. Padła data. "Wielki dzień dla Sojuszu"

Wejście Finlandii do NATO było możliwe, bo procedura ratyfikacyjna dokumentów akcesyjnych została zakończona. Ostatnim krajem, który to zrobił była Turcja. - To historyczny dzień, to wielki dzień dla Sojuszu. Przystąpienie Finlandii do NATO sprawi, że będzie ona bezpieczniejsza - skomentował Jens Stoltenberg.

REKLAMA

We wtorek w Brukseli rozpoczyna się dwudniowe spotkanie ministrów spraw zagranicznych krajów członkowskich NATO. Także jutro mija 74.rocznica powstania Sojuszu Północnoatlantyckiego. 4 kwietnia 1949 roku w Waszyngtonie przedstawiciele 12 krajów podpisali sojusz wojskowy.

Zobacz wideo Putin wepchnął Finlandię i Szwecję do NATO? Ekspertka: Rosja będzie miała dłuższą granicę do pilnowania

W Finlandii 1 marca parlament jednogłośnie przyjął propozycję przystąpienia Finlandii do NATO.

Ankara twardo ws. Szwecji w NATO

Inaczej sprawa ma się ze Szwecją. Ankara twierdzi, że szwedzki rząd nie sprostał jej oczekiwaniom w sprawie wspierania Kurdów. Również Węgry do tej pory nie określiły daty głosowania nad wnioskiem Szwecji.

Turcja zarzuca Szwecji wspieranie działaczy mniejszości kurdyjskiej, których Ankara uznaje za terrorystów. Na początku 2023 roku doszło do potencjalnie szkodliwego dla relacji Turcja-Szwecja zdarzenia. Aktywista i polityk partii Stram Kurs, Rasmus Paludan spalił Koran przed turecką ambasadą w Sztokholmie. Około 98 proc. społeczeństwa Turcji stanowią muzułmanie, dla których Koran jest świętą księgą. Prezydent Recap Erdogan przyznał, że w związku z incydentem Szwecja nie może spodziewać się poparcia wniosku o członkostwo w NATO przez Turcję.

Prezydent Finlandii podpisał ustawy dotyczące członkostwa kraju w NATO