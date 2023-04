Putin boi się o swoje życie. Szwedzki polityk mówi o czterech próbach zamachu

Władimir Putin ma obsesję na punkcie swojego bezpieczeństwa. Jest obstawiony Federalną Służbą Ochrony. Ponadto dyktator porusza się po kraju opancerzonym pociągiem, ma nie jedną kryjówkę, a całe "podziemne miasto" połączone z Kremlem, a przed spożyciem posiłku poddaje najpierw jedzenie degustatorom. Biorąc pod uwagę inwazję w Ukrainie i wciąż rosnącą liczbę przeciwników prezydenta Rosji, wszystkie te działania nie powinny dziwić. - Zwłaszcza że w ostatnim czasie krążą plotki o próbach zamachu na jego życie - przekazał polityk, były premier Szwecji i minister spraw zagranicznych Carl Bildt.

Władimir Putin boi się dwóch rzeczy: zakażenia koronawirusem i zamachu

Jak powiedział 1 kwietnia Carl Bildt w wywiadzie z dziennikarzami szwedzkiej gazety "Expressen", Władimir Putin, odkąd został prezydentem 23 lata temu, był już celem co najmniej czterech zamachów. - Rosja to kraj, w którym istnieje całkiem sporo różnych ruchów ekstremistycznych. Krążą pogłoski o próbach uśmiercenia przywódcy. Wszystko wskazuje na to, że się boi dwóch rzeczy - zakażenia koronawirusem i zamachu - stwierdził szwedzki polityk.

Przypomnijmy, kiedy wybuchła pandemia COVID-19, Władimir Putin wprowadził specjalne środki ostrożności. Szefowie państw, którzy go odwiedzali, musieli wykonać na miejscu w Rosji test PCR lub prowadzić z nim dyskusję przy dużym stole, gdzie rozmówcy byli oddaleni od siebie o siedem metrów. Tak było w przypadku spotkania z kanclerzem Niemiec Olafem Scholzem i prezydentem Francji Emmanuelem Macronem. Ponadto dyktator miał zaszyć się w bunkrze na dobre kilka, a może i kilkanaście miesięcy.

"Wszystko może się zdarzyć. Stalin zmarł nagle, mimo że był troskliwie strzeżony"

Według Kristiana Gernera, pisarza i profesora historii na Uniwersytecie w Lund, prawdopodobieństwo rychłej śmierci Putina nie jest wysokie. - Jest dobrze chroniony i najchętniej podróżuje pociągiem pancernym, ale Stalin zmarł nagle, mimo że był troskliwie strzeżony. Wszystko może się zdarzyć - zauważył. Choć celem rosyjskiego prezydenta jest utworzenie wielkiego mocarstwa, zdaniem wielu ekspertów dyktator ma coraz mniej czasu, bo od lat zmaga się z problemami zdrowotnymi, o których wielokrotnie pisaliśmy w Gazeta.pl.

Ostatnia próba zamachu tuż po inwazji na Ukrainę

Według Kyryło Budanowa, szefa ukraińskiego wywiadu, ostatnia próba zamachu na Putina miała miejsce tuż po inwazji na Ukrainę. - Putin został zaatakowany. Próba była absolutnie nieudana, ale rzeczywiście miała miejsce. To było jakieś dwa miesiące temu - mówił w maju 2022 r. w wywiadzie dla ukraińskiej gazety "Prawda". Napastnicy prawdopodobnie pochodzili z regionu Kaukazu i w ramach delegacji odwiedzili Moskwę. Inne szczegóły (miejsce, sposób ataku) pozostały nieujawnione. Jak donosili dziennikarze brytyjskiego dziennika "The Telegraph", od tego momentu dyktatorowi mają towarzyszyć snajperzy.